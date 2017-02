ESCALADA: EN MEDIO DE LOS CORTES LE LLEGO MAS DE $9.100 DE LUZ

Una familia de Lanús, de clase media trabajadora, se comunicó con LANUS NOTICIAS para hacer pública su situación. Entre angustia y desesperación por no poder afrontar semejante gasto manifestaron:

“Para nosotros es imposible pagar semejante cuenta, ni siquiera mi sueldo llega a $9.000 de bolsillo, empezamos a endeudarnos desde que comenzaron los tarifazos y hoy nos encontramos con que tenemos que pagar una suma de dinero que para nuestra familia es imposible de afrontar, estamos desesperados”

Esta es sola una de las tantas situaciones desesperantes que les toca vivir a muchas familias de trabajadores desde que se implementaron los tarifazos, el gobierno parece no tomar consciencia que la clase trabajadora media no puede pagar esos importes, es un país donde el sueldo promedio no alcanza los $10.000 mensuales. Y para más indignación, si se mira detenidamente la factura de la prestadora EDESUR, se puede leer la leyenda CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL, por lo que está familia debería estar agradecida.