ESCUCHAS ILEGALES: INVOLUCRAN A JULIÁN ÁLVAREZ

Oscar Parrilli, el ex jefe de la AFI, fue procesado por el supuesto encubrimiento a Pérez Corradi. Parrilli manifestó: “Estoy procesado por haber encubierto a un personaje que no está procesado, que le han dictado la falta de mérito. Es decir, me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente”.

Por otro lado, desde hace unas semanas se conocen trascripciones y escuchas ilegales del ex jefe de la AFI con diferentes funcionarios. En la primera escucha, Parrilli y Cristina Fernández, hablan de causas armadas y Stiuso.

La última filtración genera sospechas sobre el accionar de Julián Álvarez, ex candidato a Intendente de Lanús, quién estaría involucrado en maniobras para presionar a jueces federales.

Lanús Noticias trató de comunicarse con el ex vice ministro de justicia, para que dé su opinión sobre las acusaciones en su contra pero aún no fue posible.