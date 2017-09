“ESTE GOBIERNO DEJA A LA MITAD DE LOS ARGENTINOS AFUERA”

Hugo de Gregorio participó del ciclo Universidad de San Andrés Debate, junto a referentes de los distintos espacios políticos del país.

En el marco previo a lo que serán las elecciones legislativas de octubre, la Universidad de San Andrés, a través de su centro de estudiantes y de Politeia, organizó una charla debate para exponer, durante un tiempo estipulado, las visiones de los candidatos pertenecientes a los diferentes espacios políticos, acerca de la difícil realidad por la cual transita nuestro país.

Hugo de Gregorio representó a Unidad Ciudadana, a través de su candidatura a diputado provincial por Lanús. Además, materializaron su asistencia María Eugenia Zamarreño, de Cumplir; Christian Castillo, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores; y Daniel Arroyo, de 1PAÍS. Permaneció ausente la silla correspondiente al representante de Cambiemos.

En su introducción, De Gregorio describió que “Hay una disputa entre dos modelos de país. Uno es el del macrismo, que a nivel internacional se encuentra alineado sistemáticamente a las decisiones de Estados Unidos y que en lo local cree en la teoría del derrame. Y el otro es el nuestro, que pretende fomentar el crecimiento de la sociedad a través del consumo”.

Respecto a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el candidato a diputado afirmó que “Hace 43 días que una familia y todo un país lo está buscando. Pareciera ser que Bullrich está más preocupada por sobre guardar la imagen de la Gendarmería en vez de dar explicaciones y encontrarlo. No olvidemos que Santiago no está producto de una represión. La oposición debe estar unida sin utilizar este hecho como político. Si dejamos pasar como si nada una desaparición forzada a través del Estado, no sabemos cómo puede terminar esto”.

Unidad Ciudadana Lanús agradece fervientemente la invitación al debate por parte de la Universidad de San Andrés, con la expectativa de volver pronto, ya que este tipo de eventos fortalecen el total funcionamiento de la democracia a través de la libertad de expresión.