EZEIZA: FILMAN A UN POLICÍA MIENTRAS CONSUMÍA COCAÍNA DENTRO DE UN PATRULLERO

El agente llevaba poco más de un año de carrera. Fue filmado por una compañera de trabajo mientras consumía droga dentro del vehículo oficial. Lo apartaron de la fuerza y se le inició una causa judicial.

Un policía local del municipio bonaerense de Ezeiza fue desafectado de la fuerza tras haber sido filmado por una colega consumiendo cocaína dentro de un patrullero, mientras se encontraba en horario de trabajo.

Se trata de Ernesto Morales, quien se desempeñaba en la fuerza desde hacía poco más de un año. El hombre fue víctima de una cámara oculta por parte de otra oficial que se encontraba con él dentro del vehículo, pero según se puede deducir de las imágenes y sus dichos, no advirtió que lo estaba filmando.

El video llegó a manos del jefe de la Policía local Damián Salas y del secretario de Seguridad del municipio, Gabriel Lamonico, quienes determinaron su apartamiento de la fuerza. El caso fue denunciado ante la UFI 1 a cargo de María Garrido, quien ordenó una requisa en el patrullero, donde se encontraron resto de droga.

Durante los 52 segundos que duran las imágenes filmadas con un celular, se puede escuchar la radio de la Policía de fondo, y al propio Morales diciendo a su compañera: “No me saques fotos”. También se oye a la agente decir: “Qué asco, ¿cómo aguantás, no te rompe la nariz?”, a lo que él responde: “No, esto es bueno”.