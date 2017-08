FUE A RENOVAR EL REGISTRO A CABA Y 2 MÉDICOS LA ACOSARON EN LA REVISACIÓN

Los dos hombres que la atendieron no sólo le dijeron que por su cuerpo tenía que andar en minifalda y tener un único hijo para que no se le “arruine”, sino que le recomendaron conseguir un “marido que la mantenga”.

Una mujer denunció que fue a renovar la licencia de conducir a la oficina porteña de la Dirección General de Licencias para Conducir, ubicada en Viamonte 1461, y cuando le tocó hacerse la revisación médica dos hombres, de alrededor de 80 años, la habrían acosado.

“Fea, me dice el que llevó a cabo la ´entrevista´. Tipea mi DNI en la computadora, 31 añitos, jojojo, ay ay ay, bromean babeantes, cómplices. Qué simetría, lo único que le falta a usted es una minifalda, una pollera, para mostrar lo que tiene”, escribió en su descargo quien fue identificada como Mariela Monj.

Los hombres continuaron hablando se su cuerpo, “con el cuello que usted tiene, le falta un collar, para enmarcar el rostro” y le habrían aconsejado que se busque un marido para que “la mantenga” y que tenga “un solo hijo porque un hijo completa a la mujer y dos, le arruinan el cuerpo, esas formas bellas que ustedes tienen, los hombros, los pechos, el vientre, los muslos, las nalgas”.

Mariela relató además que la situación la fue poniendo cada vez más incómoda pero como necesitaba que le dieran su registro no contestó. En varios pasajes se pregunta por qué debía soportar todo eso para obtener su carnet. “Impotencia por pensar que a esos tipos les pagan por hacer ´ese trabajo´, pero con miedo de que no me renovaran la licencia si les hacía saber lo que realmente estaba pensando.¿Merecen mi respeto dos tipos que me hablan así? ¿Hasta dónde llega mi tolerancia con tal de obtener una firma que da el ok “médico” para renovar mi registro?”, confesó.

En otro pasaje comentó que los médicos también la objetaron por ser mujer: “¿Usted qué número de hija es? Soy la primera.. Entonces es resentida y siempre está en disconformidad con todo. Encima es mujer (!)”.

Al finalizar el posteo, Mariela aseguró que se fue tan rápido como pudo del lugar cuando le entregaron el carnet de conducir. “Salí disparada de ese subsuelo inmundo, estaba ansiosa, estaba confundida, quise avisar en recepción lo que me había pasado con estos “trabajadores” y no lo hice”. Horas después decidió difundir lo ocurrido por las redes para que otra mujer, quizás menor, no pase por lo mismo.

Minuto Uno