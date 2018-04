GRADASCHI: “UTILIZAN EL PODER MEDIÁTICO Y JUDICIAL PARA DESARMAR CUALQUIER TIPO DE HERRAMIENTA DE ORGANIZACIÓN POPULAR”

Ante la intervención del Partido Justicialista Nacional, Natalia Gradaschi, Concejal por Unidad Ciudadana dio su visión a Lanús Noticias

La ex diputada sostuvo: “Es una avanzada del Gobierno, de Cambiemos, como avanzó sobre los sindicatos, ahora avanza utilizando el Partido Judicial, que le es funcional, sobre un partido histórico, nacional y popular, en un intento de evitar cualquier tipo de organización de cara al 2019”

“Es un paralelismo de lo que pasa en la Región, pasó con Lula Da Silva, Dilma, utilizan el Poder Mediático y Judicial para desarmar cualquier tipo de herramienta de organización popular”, resaltó la concejal.

Sobre los índices de inflación detalló: “Más allá de los datos que se publicaron nosotros vemos en la recorrida que hacemos todos los días con Edgardo Depetri, Leandro Decuzzi y los compañeros de las organizaciones la imposibilidad de las familias de afrontar los gastos mínimos que tienen que ver con la supervivencia, acceso a los medicamentos, a la alimentación, pagar los servicios. Lo único que sube son los impuestos y los alimentos, pero no el salario de los trabajadores”

Respecto a la labor de su Bloque en el Concejo Deliberante manifestó: “Nosotros estamos trabajando en una fuerte articulación con el territorio, que el Concejo Deliberante sea el lugar que tenga la ciudadanía para expresar su voz, su demanda.”

“Ahora estamos trabajando sobre el servicio alimentario escolar y la infraestructura de las escuelas de parte del Municipio de Lanús. Un servicio alimentario que el Intendente Grindetti y la Gobernadora Vidal decían que era ejemplar es muy por el contrario, es indigno por la calidad de los alimentos, por la cantidad, y en muchas escuelas ni siquiera alcanza el cupo”

Y describió: “Primero los trabajadores de la educación expresaron sus demandas por los sindicatos, luego se reunieron con los funcionarios del municipio pero dijeron que era mentira.”

“Ante esto comenzamos a recorrer escuelas para recoger los testimonios, la respuesta que recibimos después de comprobar que el panorama era mucho más crudo fue una presión a los equipos directivos de las escuelas. Les dijeron que no nos dejen entrar.”

“Nosotros vamos a recorrer las escuelas como representantes de la ciudadanía y además como están municipalizadas, tanto el servicio como las inversiones en infraestructura, nuestro rol es controlar los gastos del Ejecutivo local, tenemos que recorrer las escuelas para poder corroborar si se está ejecutando el presupuesto”

“Además yo le he acercado a Néstor Grindetti fotos sobre la calidad y la cantidad de alimentos que reciben los chicos para que se comprometa, por si no sabía, pero en vez de dar una respuesta no sólo salen a decir que es mentira, sino que ejercen presión sobre los equipos directivos diciendo que no pueden abrirnos las puertas”, reiteró Gradaschi