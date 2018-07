GRAN ENCUENTRO CONTRA EL AJUSTE Y LOS DESPIDOS

El presidente del bloque de diputados y diputados del FPV-PJ, Agustín Rossi, participó hoy del Foro por la Soberanía el encuentro que se realizó en el Club Atlanta de CABA, contó con la presencia de importantes dirigentes, entre ellos Carlos Heller, Daniel Filmus, Cristina Álvarez Rodríguez, Fernando Espinoza, Julián Domínguez, Mercedes Marcó del Pont y Victoria Tolosa Paz.

En la oportunidad Rossi manifestó “El ajuste comenzó a sentirse, pasa lo que pasa siempre que se recurre al Fondo Monetario, el ajuste se siente en todos los sectores de la población pero los más afectados son los sectores de menos recursos”.

“La política de endeudamiento y desregulación del mercado de capitales que permite la fuga nos va generando esta situación donde el Fondo Monetario el único objetivo que tiene es que se paguen los servicios de la deuda y para eso tiene un nivel de exigencia en cuanto al ajuste fiscal que cada vez va a ser más duro” aseveró el dirigente.

“El problema no es el dólar, el tipo de cambio; el problema es el modelo. Si no hay una política que defienda al mercado interno, a la industria y que fortalezca el consumo; esta situación va a tender a agravarse. El modelo de Macri cruje por todos lados, suba del dólar, caída de acciones y alta inflación”.

“Nosotros como dirigentes del campo nacional y popular tenemos la enorme responsabilidad de construir un nuevo proyecto, una nueva esperanza para todos los argentinos” manifestó el legislador.

Por su parte Carlos Heller presidente del PSOL aseveró “tenemos que construir juntos un proyecto que sea capaz de devolverle al pueblo argentino la expectativa, la esperanza de una vida mejor”.

“Vamos a hacer actividades como ésta en todo el país. Estamos iniciando una larga marcha que tiene un destino: recuperar el gobierno para el campo popular y democrático en beneficio de la mayoría de las argentinas y los argentinos”, enfatizó Heller. “Nuestro desafío es construir un acuerdo amplio, plural y diverso que efectivamente abra la posibilidad de que podamos volver, pero que volvamos siendo más y siendo mejores. Y no queremos volver construyendo cualquier mayoría, queremos volver con una opción programática que asegure trabajo digno, protección a las pymes y las economías regionales, que defienda los derechos humanos y que anule las cláusulas lesivas que tienen los convenios que está firmando el actual gobierno”, concluyó el referente cooperativo.

En tanto el diputado nacional Daniel Filmus aseveró “Este foro es un paso más para seguir unificando a todos los sectores del movimiento nacional y popular con el objetivo de elaborar un programa alternativo al del Gobierno que sigue los dictados del FMI, porque es posible retomar el camino del desarrollo nacional, del trabajo, de la distribución igualitaria y de la justicia social”.

El Foro contó con varios paneles que estuvieron integrados por Delfina Rossi, Pablo Ferreyra, Dora Barrancos, Natalia Stoppani, Paula Arraigada, Ayelén Petracca, Diego Riquelme, Juan Manuel Valdés y Carmela Moreau quienes participaron de la primera mesa de debate sobre “Ciudad, movimientos sociales y soberanía”.

“Desafíos de la Ciudad frente al modelo neoliberal” contó con las disertaciones de Paula Penacca, Juan Carlos Junio, María Rosa Muiños, Eduardo Jozami, Carolina Mera, Gustavo López y Mara Brawer.

El Foro por la Soberanía fue organizado por la Corriente Nacional de la Militancia, el Partido Solidario y numerosas organizaciones políticas y sociales de la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana.