“HAY QUE LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE: LA CHOCARON TODA”, AFIRMÓ MÁXIMO

El diputado nacional Máximo Kirchner cuestionó hoy la política económica del Gobierno en el marco de la sesión especial que bloques de la oposición realizaron en la Cámara Baja, para exigir que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pase por el Congreso.

Durante su intervención, el diputado del Frente para la Victoria afirmó que “hay que llamar a las cosas por su nombre: la chocaron toda. Era imposible hacer las cosas tan mal desde el 10 de diciembre de 2015. Y no se hacen cargo. Le siguen echando la culpa a todos, o la tienen los trabajadores, o los estudiantes, los docentes, el que venga”.

“Esto termina con el nombramiento de Luis Caputo en el Banco Central, primo del hermano del alma del presidente. Acusado por donde se lo mire y bastante ineficiente, por lo menos a lo que es el interés de los argentinos, por ahí es muy eficiente para el interés del capital extranjero”, consideró.

En este sentido agregó: “Creo que tenemos una responsabilidad, no podemos hundirnos en la desesperanza ni la impotencia. El ejemplo de la movilización de millones de mujeres en la argentina es el camino. Si la sociedad argentina vuelve a movilizarse les puedo asegurar que estas bancas, en vez de vacías, van a tener a todos sentados”.

Asimismo, Máximo aseguró que su bloque pertenece “a un proyecto político que encontró la Argentina quebrada. Habían empapelado el mundo de bonos, camino al que se va nuevamente. Pero el esfuerzo del pueblo y de los trabajadores y trabajadoras argentinas fue puesto en valor, y se logró cancelar con el FMI la deuda a finales del 2005 y reestructurar el 93 por ciento con los acreedores privados”.

“Aquella negociación con los fondos buitres, la reparación histórica, la reforma previsional de sin de año, son la clara muestra de la improvisación de la derecha argentina y de no contar con un plan de gobierno sino con un plan de negocios”, recordó, y subrayó que cada medida tomada por Macri y sus funcionarios “ha empeorado la situación. Y hay que preguntarse por qué este Congreso hoy no tiene el quórum necesario para exigirle a aquellos que han dilapidado más de 120.000 millones de deuda externa alguna explicación”.

Por último, se preguntó “¿Cómo van a hacer las provincias para devolver la plata que pidieron prestada? Esto ya lo vivió la Argentina: es el sendero de las cuasi monedas. Esto no es mágico es trágico. Es trágico ir al Fondo Monetario, entregar la política de un país a que lo maneje gente que no tiene ningún interés que esta sociedad se desarrolle. Estoy convencido de que la realidad lo midió y lo pesó a Macri, y el presidente no la da talla”.