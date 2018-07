HCD LANUS: NO APROBARON EL RECHAZO A RESOLUCIÓN PROVINCIAL

A pesar de la presencia en la barra de profesionales docentes, integrantes de gabinetes psicopedagógicos (E.O.E.) y padres de alumnos, no logró ser aprobado un proyecto de UC de rechazo a la resolución No.1736 emanado de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la D.G.C. y E.

La resolución del organismo provincial establece la transformación de los Equipos de Orientación Escolar (E.O.E.) en equipos distritales teniendo en cuenta -según se informa- que hay escuelas que cuentan con uno, otras con 2 y muchos con ninguno.

Pedido sobre tablas, el proyecto de declaración local logró un resultado de doce votos negativos y diez afirmativos, no obstante las argumentaciones de los ediles de Unión Ciudadana que volcó principalmente Natalia Gradaschi, y el apoyo del Frente Renovador. La concejal basó su alocución en el informe de UCA que establece las carencias de los niños y adolescentes del conurbano indicando que” la resolución provincial vulnera los derechos de los niños y precariza la situación laboral de los profesionales” de los equipos de asistencia y orientación. Sin respuesta por parte de los concejales de Cambiemos y pese a la presión ejercida por la barra, la votación dio resultado negativo.

Ya fuera del recinto, Edgardo Depetri sostuvo que el gobierno provincial no convocó al sindicato para la discusión de la resolución en el marco de las paritarias y que la misma “reforma el estatuto del docente, precariza el empleo y achica la cantidad de puestos de trabajo”.

Por otro lado, desde la D.G.C. y E. se sostiene que la intención no es la de disolver los gabinetes sino ver la real situación de las escuelas y hacer un diagnóstico, asumiendo el compromiso de crear nuevos puestos de trabajo.

Se aprobaron: un convenio tripartito con la oficina Anticorrupción del ministerio Justicia. de Nación y la Provincia de Buenos Aires para transparentar mas la gestión y la publicación de actos de gobierno, se convalidó la firma del acuerdo de colaboración con la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora. y un convenio con el Banco Itaú por la donación de quince bicicletas para ser usadas en el velódromo. Nueve expedientes pasaron a archivo, entre ellos el que contiene una presentación de una empleada municipal denunciando maltratos por parte de la recientemente desplazada Fabiana Villaverde.

Marta Santos