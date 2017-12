INDIGNANTE: A HORAS DEL BRINDIS DEL NUEVO AÑO UNOS 10.000 HOGARES SIN LUZ EN LANUS Y MAS DE 30.000 EN LA REGION

Lo que debería ser un día festivo y de alegría, para muchos vecinos se convierte en un verdadero calvario, ¿Cómo preparar la cena de fin de año a oscuras? Sin heladera, sin agua en muchos casos y sin un simple ventilador que mueva un poco el cálido aire. Pero parece ser que a las autoridades de Edesur no le importa demasiado y al gobierno tampoco, no se ven generadores instalados en los barrios afectados ni cuadrillas trabajando para llevar energía a las familias afectadas, que tendrán que pasar las fiestas en pésimas condiciones, por la negligencia de una empresa monopólica de la cual no tenemos escapatoria y, que hoy nos envía facturas abultadas por un servicio que no presta.

Las zonas afectadas son las siguientes: Lanús Centro, Remedios De Escalada, Gerli, Valentín Alsina y Monte Chingolo y parte de Avellaneda y Lomas De zamora, lo que eleva el número de afectados a unos 30.000 usuarios.