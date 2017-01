INSEGURIDAD: ASALTAN A UNA FISCAL PENAL DE LA PLATA, LA ARRASTRAN DE LOS CABELLOS Y LA DEJAN ENCERRADA EN SU CASA

Una fiscal penal de La Plata fue asaltada por dos delincuentes que la sorprendieron cuando estaba en la puerta de su casa y que tras arrastrarla de los cabellos hasta el interior de la vivienda, la dejaron encerrada y escaparon con dinero y joyas, informaron hoy fuentes policiales.

Se trata de María Scarpino (54), titular de la Fiscalía de Delitos Complejos y ex esposa del ex ministro de Justicia de la Nación kirchnerista y ex intendente de la capital provincial Julio Alak, con quien tiene dos hijos que no se hallaban en la vivienda al momento del robo.

Según precisó una fuente policial, la fiscal dialogaba con un técnico en refrigeración de automóviles en la puerta de su casa, ubicada en las calles 45 y 19, de La Plata, cuando ambos fueron abordados por dos hombres armados.

Los delincuentes tomaron a la mujer de los cabellos y la obligaron a entrar a la casa, junto con el técnico.

La fiscal intentó gritar para pedir ayuda pero uno de los ladrones le tapó la boca y luego la encerró junto al técnico en una de las dependencias de la casa.

Los delincuentes encontraron una importante suma de dinero que Scarpino guardaba para realizar un viaje al exterior y, tras apoderarse además de varias joyas, huyeron.