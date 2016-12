INSEGURIDAD: ASALTARON LA CASA DE PATITO RODRIGUEZ EN LANUS Y ATARON A TODA LA FAMILIA

Los ladrones simularon ser obreros, ya que la casa de los padres del jugador del AEK Atenas está en construcción. Ataron con precintos hasta los empleados y se llevaron todo en la camioneta familiar.

“Lo importante no es lo material ni la plata, sino que agarren a estos hijos de mil puta para que otra familia no sufra”. El descargo por Twitter desde Grecia Patricio Rodríguez, jugador del AEK Atenas, revelaba otro nuevo hecho de inseguridad en el Conurbano. Esta vez las víctimas fueron los padres del ex Independiente y Estudiantes: los ladrones entraron a su casa de Lanús, muy cerca de la cancha del El Porvenir, los ataron y se llevaron una camioneta repleta de cosas.

El robo ocurrió esta mañana temprano en la casa que los padres de Rodríguez tienen en Prieto al 800, en Lanús. Fuentes policiales informaron que los ladrones se hicieron pasar por colocadores de pileta y se llevaron más de 300 mil pesos en efectivo, electrodromésticos y una camioneta Mercedez Benz ML320 negra patente HNH549.

Luis Rodríguez, el papá de Patito, habló en diálogo con radio La Red sobre lo sucedido y dijo que estaban bien: “Hoy te matan por un celular, una bicicleta. Gracias a Dios, eran muy profesionales, estuvieron una hora. Sabían que estábamos en obra y vinieron vestidos de obreros”.

El papa de Patito reveló que los delincuentes llegaron temprano a su casa, vestidos con ropa azul y golpearon. Fue su mujer la que atendió, ya que tanto él como su mamá, enferma del corazón, aún dormían. “Le dijo: ‘soy el de la pileta, señora’. Ella le abrió y ahí la encañonó. Le taparon la cabeza, entraron los demás y le preguntaron por mí. Yo estaba en la pieza durmiendo, me sacaron de la cama, me esposaron con los precintos de la policía”. Al cuarto de la madre de Luis los ladrones, que en total eran cinco, no entraron.

El papá de Patito señaló: “Gracias a Dios, no estaban falopeados y no hubo ningún momento traumático. Eran profesionales”. Y cerró: “Acá (por Lanús) estamos a la buena de Dios, no tenés una cámara… Teóricamente, tenemos 400, 500 cámaras… No sé dónde están. Estarán haciendo un reality en la Municipalidad. No puede ser que sigamos viviendo así, por más que tengas rejas, alarma; hoy no te sirve de nada”.

