ISMAEL ALE: “AMLA TRABAJARÁ CON NUESTROS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO”

En una charla con Lanus Noticias, el ex diputado y actual vicepresidente del partido justicialista local, Ismael Ale, nos contó sobre la organización de adultos mayores Lanús -AMLA – que ya está empezando a trabajar en el distrito y manifestó:

“Es algo en lo que venimos trabajando desde hace un tiempo con varios profesionales que me acompañaron durante mi gestión como director de la UGL “X” de PAMI, nos falta solo un trámite para cumplimentar los requisitos legales y que todo funcione como es debido, venimos charlando con varios centros de jubilados y hemos recibido muy buenas adhesiones para el funcionamiento.

“además quiero contarte que Lanús es el único distrito de zona sur que cuenta con un coro de cincuenta abuelos, lo cual es un verdadero orgullo”

Consultado sobre la función específica de AMLA, dijo: “Queremos fundamentalmente servir de guía a ellos/as que más de una vez no tienen idea de cómo realizar trámites en Pami o Anses y, otras veces no se les explica detalladamente como realizarlos. También para destrabar asuntos burocráticos, te menciono uno, la semana pasada a la hija de un afiliado le negaban el traslado del abuelo en ambulancia y nosotros realizamos varias veces el reclamo necesario y lo logramos que cumplan con lo que corresponde”, resaltó.

Y en el mismo orden de cosas agregó: “En el PAMI no hay gestión y eso se nota, basta con consultar a los adultos mayores y queda en evidencia. Antes se daban 100 tiras reactivas por mes ahora el mismo número se entrega por año, los turnos médicos son cada vez más lejanos en el tiempo, se restringió el servicio de traslado en micros para pacientes con diferentes tipos de discapacidades y así podemos continuar mencionando muchas prestaciones perdidas. Sin sensibilidad social no se puede llevar adelante debidamente una gestión tan delicada como es la administración de la obra social de los abuelos. Con fotos y filmaciones publicitarias no se suplantan los beneficios perdidos, hay que ponerse al frente en las UGLs del conurbano y atender cada necesidad”, disparó el ex diputado.

En respuesta a la situación actual de los adultos mayores en la Argentina, respondió: “Los escasos ingresos sumado a la falta de seguridad en las personas de edad sigue siendo un problema grave. Mucho de los adultos mayores no pueden sustentar sus gastos básicos, gastos de vivienda, tarifas y alimentos”, sentenció Ale.

Para finalizar habló sobre el rumbo político y expresó: “Hay que trabajar con la gente, estar en cada necesidad, no hay marketing que alcance cuando no se dan respuestas. A todos nos conocen, un buen programa y un candidato cuando llegue el momento, hay2019”, Finalizó el referente del partido justicialista de Lanús.