ISMAEL ALE: “CON LOS CAMBIOS QUE QUIERE IMPLEMENTAR EL PRESIDENTE EMPEORA LA SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES”

Este medio conversó con Ismael Ale, ex director de la UGL “X” de PAMI y dirigente político del distrito, sobre los polémicos anuncios que días atrás realizó el presidente Mauricio Macri.

Se le preguntó si creía que esas medidas impactarían negativamente en el bolsillo de los jubilados y contestó: “Lo anunciado por el presidente esta semana deja en claro que va a seguir empeorando la situación de los que menos tienen, sobre todo la de los adultos mayores. Hoy casi el 80% de los jubilados cobran menos de $15.000, ¿Cuánto puede modificar un ajuste del 3% cada tres meses? Al tiempo que dijo: “Además el presidente habló de `insostenibilidad’ del régimen de jubilaciones y pensiones, esto anuncia los profundos cambios regresivos que pretenden implementar en el sistema previsional”, sentenció.

En la misma línea agregó: “Sobre algunos privilegios que tienen los legisladores no estoy en contra de que se modifiquen algunas situaciones, ahora, no lo escuché al Presidente decir nada de los privilegios de los jueces y ex vicepresidentes con pensiones vitalicias. La realidad, es que quieren congelar el poder adquisitivo de nuestros abuelos, intentar gastar menos en jubilaciones para poder reparar la deuda.”

Para finalizar agregó: “Llegaron al poder diciendo que el nivel de las jubilaciones era una vergüenza, que la mínima no alcanzaba para vivir, hasta hablaron del 82% móvil y lejos de eso los jubilados perdieron entre 7 y 8 puntos respecto de la inflación y, con esta reforma intentan agrandar esa perdida. Extender voluntariamente la edad jubilatoria es peligroso porque se puede volver forzosa, están mandando a través de los medios mensajes subliminales de una vejez productiva para lograr imponer la medida y en el Pami, mientras tanto, siguen creciendo los inconvenientes para conseguir medicamentos, le faltan remedios a muchos pacientes con tratamientos oncológicos y de alta complejidad, sabiendo que se les va la vida, pero de eso no se habló”, disparó el ex director de PAMI UGL “X”.