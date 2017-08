ISMAEL ALE: “EN OCTUBRE ESTAMOS EN CONDICIONES DE GANARLE AL OFICIALISMO Y OBTENER UN GRAN TRIUNFO”

En el CEP de Valentín Alsina, Lanús Noticias analizó con el ex Diputado Ale, los resultados de las PASO y el camino a Octubre.

Referente a las últimas elecciones PASO, el ex legislador dijo: “Fue una elección donde la gente se expresó libremente, lastima el marketing montado por el Gobierno en la carga de datos, faltaba muchísimo todavía, pero decidieron dar un golpe publicitario que duro unas horas y luego quedó al descubierto la maniobra” al tiempo que agregó: “Como será que durante el circo que montaron, ni el Presidente ni la Gobernadora hicieron mención al resultado de la Provincia de Buenos Aires, ellos ya conocían el resultado que escondían a la gente, Bullrich tenía el 34,19 % y Cristina el 34,11 cuando se paró la carga de datos, faltaban contabilizar 437 mesas el 4,32% y curiosamente muchas de esas mesas son de La Matanza, Merlo y Moreno con resultados favorables a la ex presidenta asegurandole una victoria”, manifestó Ismael Alé.

En referencia a los resultados en Lanús, desarrolló: “En Lanús, sin duda obtuvimos un buen resultado con la lista de Unidad Ciudadana, encabezada por Edgardo Depetri, porque quedamos arriba por 428 votos un 0,15 % de diferencia, en un distrito, al igual que Quilmes, donde el oficialismo puso todo lo que tenía y no llegó a un 35 %. Esta elección es el techo que ellos tienen, no les alcanza con la presencia permanente de la Gobernadora en Lanús, se puede quedar a vivir si quiere, la sociedad ya se expresó”, chicaneo el ex legislador.

“Le demostraron que solamente con obras, que nadie puede discutir y que son necesarias para el vecino de la ciudad, no alcanza. En Lanús se sufre como en todos lados los aumentos de tarifas, la cantidad de empresas que han suspendido personal y otras despedido, los comercios que bajaron sus persianas, la situación que viven los adultos mayores por la falta de medicamentos y los recortes a ese sector, la caída del consumo en los supermercados y shoppings, una inflación de 1,2 % mensual y otras muchas situaciones pesaron en el momento del voto”, Subrayó.

Para finalizar se le preguntó cómo pensaban lograr en las elecciones de octubre sumar el voto disperso y respondió: “En primer lugar haciendo un llamado a todos los compañeros del campo popular, sectores sociales, gremiales y el PJ a una mesa de unidad, entendiendo quien es nuestro rival a vencer. No hay tiempo para especulaciones, creo que estamos en condiciones de ganar con una diferencia mayor y obtener un gran triunfo en octubre, que nos posicione nuevamente como opción de gobierno municipal. No les va alcanzar para ganar porque ahora en plena campaña anunciaron un aumento a jubilados y, por otro lado hacen el burdo movimiento en el Consejo de la Magistratura donde creen que así disciplinan a todo el Poder Judicial. Voy a insistir siempre en lo que les digo a mis compañeros, es con la gente al lado charlando con ellos, en los comedores, las copas de leche, en el barrio, ese es nuestro lugar, el que nunca hay que abandonar”. Puntualizó el ex legislador Ismael Ale.