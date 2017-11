ISMAEL ALE SOBRE LA INTERNA DEL PJ EN LANUS: “TODOS TIENEN DERECHO A PARTICIPAR”

Ismael Ale, candidato a vicepresidente del partido justicialista de Lanús, por la lista que encabeza el senador Dario Díaz Pérez, analizó con Lanús Noticias la interna del peronismo local, donde cuatro listas se disputaran el liderazgo el próximo 17 de diciembre y manifestó:

“Se agotaron todas las instancias para lograr una lista de unidad pero no hubo un acuerdo que nos permitiera lograr el objetivo de lista única y, se terminaron formando cuatro listas para disputar en las urnas quien será el próximo presidente del PJ en el distrito y todos tienen el mismo derecho de competir”.

Al pedirle una opinión sobre los diferentes candidatos que encabezan las listas opositoras, respondió: “A mí en realidad no me gusta abrir opinión sobre compañeros, pero bueno, sobre Miguel Pedelhez quien puede discutir su trayectoria y su Peronismo, creo que nadie. Roberto Crovella viene de una familia Peronista con un padre histórico en el movimiento por lo que también considero válido su deseo de competir y Beroldo es a quien menos conozco, pero eso no quiere decir que no tenga derecho a presentarse, si son peronistas todos tienen el mismo derecho de presentar lista”.

Y en la misma línea agregó: ”Creo que tiene que ser una campaña con propuestas pero sin agresiones, es una interna partidaria que se define en una elección y después tenemos la obligación de volver a estar juntos ante una realidad de ajustes que se lleva a delante desde el gobierno nacional; Mañana aumentan el 10% los combustibles, están avanzando con una reforma laboral que perjudica a la clase trabajadora, con una reforma previsional de ajustes para los jubilados y una reforma impositiva y si a eso le agregamos la tristeza por cuarenta y cuatro compatriotas hasta ahora desaparecidos en un submarino, tenemos la obligación de competir sin agresiones, de ser cuidadosos para que el día después de la elección podamos volver a estar juntos para focalizarnos unidos contra todo lo que te mencioné”, puntualizó Ale.

En respuesta a los diferentes ataques verbales y a veces infundados que viene recibiendo Díaz Pérez de algunos candidatos opositores, contestó: “Cuando hay una conducción, el presidente, el vice, el secretario general, el secretario de organización y todos los que forman parte son responsables, tanto de los aciertos como de los errores, cargar las tintas solo contra Díaz Pérez por las equivocaciones me parece irresponsable, seguramente se cometieron errores y se van a subsanar entre todos y particularmente con la militancia”, manifestó.

Al preguntarle si creía que Julián Álvarez había tenido un gesto de humildad por no formar parte de ninguna de las cuatro listas, dijo: “No voy emitir ninguna opinión sobre ese tema, esa discusión prefiero darla puertas adentro de mi espacio, son opiniones que considero no deben hacerse públicas por todo lo que te dije antes. Discutir con los compañeros publicamente es ser funcional al oficialismo”. Remarcó.

Para finalizar se lo consultó sobre las declaraciones del concejal Depetri donde manifestó que no apoyaba a ninguna de las cuatro listas y expresó: “Acepto que haya dicho públicamente que no apoyaba ninguna lista, pero a mí me hubiera gustado su intervención de alguna manera en la búsqueda de la unidad, por su capacidad y su peso político, que quedó demostrado liderando una lista que consiguió en Lanús la misma cantidad de concejales que el oficialismo. Pero fue su decisión y él sabrá el motivo”. Finalizó el ex diputado y candidato a la vicepresidencia del PJ de Lanús.