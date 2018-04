LANUS: JORGE “COQUI” CAPITANICH EN CHARLA ABIERTA CON LOS COMPAÑEROS EN EL PARTIDO JUSTICIALISTA

El dos veces Gobernador de la Provincia del Chaco, ex Senador Nacional, ex Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y actual Intendente de Resistencia, habló en la sede del Consejo del Partido en el marco del Ciclo de Charlas Abiertas 2018 organizado por el PJ local que preside el Senador Provincial Darío Díaz Pérez.

Se llevó a cabo hoy en la sede del Partido Justicialista de Lanús, en el marco del Ciclo de Charlas 2018 con los vecinos y bajo la consigna Construir Unidad en la Diversidad, un nuevo encuentro que contó como invitado especial a el ex Gobernador de la Provincia del Chaco por dos períodos, ex Senador Nacional también por dos períodos y ex Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación entre el 2013 y el 2015. Actualmente es Intendente de la Ciudad de Resistencia de la provincia antes mencionada del Norte Argentino, Jorge “Coqui” Capitanich.

Quien dió inicio a la militante noche fue el presidente del PJ local quien repudió la intervención del Partido a nivel nacional manifestando que: “Hay un gobierno gorila que ha metido los dedos en las organizaciones populares, una jueza que le quiera caer bien a ese Gobierno y un paracaidista de un sindicato que quiere ocupar un lugar que no le corresponde y como no nos gustan que nos hagan golpes de estado en nuestra propia organización, estamos dispuestos a movilizar para defender las estructuras”

Continuó con referencia al invitado especial “Coqui” Capitanich asegurando que: “Es uno de los dirigentes que camina con proyección al 2019 y eso nos entusiasma. Tenemos que hacer lo que la gente nos pide. Si no nos unimos, nuestro futuro y el del país será aún más incierto y estamos seguro que Coqui va a ser una cabeza de esta unidad que estamos buscando”

Por su parte Capitanich agradeció en primer lugar, la invitación al distrito muy especialmente a todas las autoridades del PJ local, a la vez que definió politicamente que: “La unidad se constituye desde nuestra ideología, desde la doctrina. Si hay unidad de concepción, habrá unidad de acción y esto implica militancia y convicción. Este Gobierno Nacional desde el punto de vista político genera injusticia social y en política hay dos posiciones, sos oficialismo o sos oposición, en esa línea tenemos que ser oposición para ser oficialismo en el 2019. La política tiene un pensamiento lógico binario, de un lado están los leales y del otro los traidores. Con los leales se construye y a los traidores ni perdón ni olvido. No se puede ser aliado del Gobierno nacional y quien lo sea es un traidor, por eso no hay que perder tiempo con los traidores ya que en cualquier encuesta la oposición es mayoritaria pero estamos desunidos. Compañeros el único enemigo es el Presidente Macri y es al que hay que enfrentar”.

Se encontraban presentes junto a los mencionados, la Senadora Nacional del PJ por la Provincia del Chaco, María Inés Pilatti Vergara; su par mandato cumplido, Elena Correjido; la Diputada del PARLASUR por la Provincia de Misiones, Julia Perie; la Secretaria de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Karina Nazabal; los concejales lanusenses de Unidad Ciudadana – Partido Justicialista, Edgardo Depetri, Luciana Augustavicius, Natalia Gradaschi, Héctor Montero, Jorge García y Leandro Decuzzi, autoridades partidarias locales, dirigentes politicos, sociales y sindicales y gran cantidad de militantes y vecinos afincados a lo largo y a lo ancho del populoso distrito del conurbano bonaerense, entre otros.