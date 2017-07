JÓVENES CANDIDATAS REPRESENTAN AL FRENTE DE IZQUIERDA EN LANÚS

Magdalena Vogt y Belén Soria, militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas y de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, llevarán junto a Nicolás del Caño, las propuestas de la campaña, Nuestras vidas valen más que sus ganancias, al distrito.

La lista del Frente de Izquierda, que lleva a Nicolás del Caño en la candidatura a primer diputado nacional, en el distrito de Lanús , la encabeza la trabajadora estatal Magdalena Vogt, como candidata a concejala, y la estudiante de la UNLa, Belén Soria, en el puesto de consejera escolar. Ambas son jóvenes militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas y de la agrupación de mujeres Pan y Rosas y llevaran las propuestas de la campaña, Nuestras vidas valen más que sus ganancias al distrito.

Para la joven dirigente del PTS, Magdalena “Magui” Vogt, reconocida militante por los derechos humanos, la emancipación de las mujeres, la lucha por los derechos de los trabajadores y por el socialismo, expresó: “Macri y Vidal no se preocupan por los miles de jóvenes que deben dejar de estudiar, porque no les alcanza la plata, y deben salir a trabajar con largas jornadas que no les deja tiempo para nada. Hace unas semanas, promovieron con bombos y platillos la Expo Empleo Joven donde miles de jóvenes realizaron interminables filas para conseguir empleo. Desde el PRO, ponen en escena una vidriera de mano de obra barata y descartable para los empresarios, y lo único que queda claro es la difícil situación que viven millones de jóvenes en el país. La vida de los trabajadores y jóvenes vale mucho más que las ganancias de los empresarios, y eso es algo que queremos instalar con nuestra propuesta de reducción de la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, con sueldos que no estén por debajo del costo de la canasta básica familiar para que todos puedan trabajar y estudiar, que llevamos adelante junto a Nicolás del Caño.

Para finalizar, Magui planteó: “Tenemos la posibilidad de que estas ideas lleguen a miles de estudiantes que quieren organizarse contra este gobierno del PRO que beneficia a los empresarios a costa de un ajuste a los trabajadores, mientras las fuerzas del FPV-PJ garantizan su gobernabilidad y le votan las leyes, como el presupuesto educativo a la baja”.

Belén Soria, estudiante en la Universidad Nacional de Lanús, dijo: “Sabemos que de cada diez estudiantes que ingresan a las universidades, se reciben dos por año, por eso es que, proponemos que el estado garantice becas integrales a todos los que la necesiten para completar los estudios, con las retenciones que dejaron de cobrarle al campo podrían otorgarse 400 mil becas de 11.500 pesos. Por esto, en las universidades, el objetivo es que nadie abandone y que cualquiera que quiera estudiar tenga la posibilidad de hacerlo”. Y agregó: “Los jóvenes no nos sentimos representados por funcionarios que se aumentan el sueldo como si nada mientras nuestros padres realizan grandes sacrificios para llegar a fin de mes. Nos dicen que tenemos que ajustarnos mientras ellos están llenos de privilegios y grandes fortunas haciendo negocios con los empresarios, desfinanciando la educación y la salud y dejando a miles de familias en las calles. Porque creemos que necesitamos una alternativa propia que enfrente las políticas neoliberales vamos con Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda en Lanús”.