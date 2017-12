LA CLINICA ESTRADA DE LANUS A PUNTO DE CERRAR: 300 PERSONAS PERDERIAN EL TRABAJO

La Clínica Estrada de Lanús, uno de los más importantes centros médicos privados del conurbano bonaerense, podría cerrar sus puertas si no prospera la conciliación obligatoria dictada para esta mañana por el Ministerio de Trabajo. La situación es incierta y extraña: la empresa que tiene a cargo la clínica anunció ayer su cierre, aunque también anunció el despido de 70 de los alrededor de 300 trabajadores de la clínica. “Eso es lo que no entendemos: si quieren cerrar por qué despiden a 70 personas. Es raro”, le cuenta a BigBang una trabajadora que prefiere no dar su nombre.

En este momento, la clínica sólo atiende urgencias y hechos de gravedad. Desde hace más o menos un año, los trabajadores vienen teniendo dificultades para cobrar sus sueldos, que derivaron en diferentes medidas de fuerza. Todavía no cobraron el sueldo correspondiente al mes de octubre. La clínica fue fundada en 1976 y queda en Flores de Estrada y Uriarte, justo en el límite entre Remedios de Escalada (partido de Lanús) y Banfield (partido de Lomas de Zamora), en el límite entre el lado oeste y el lado este, pegada a la vía.

Además de los problemas con los salarios, la clínica venía teniendo problemas con los insumos. Es un centro de salud muy concurrido, por su ubicación estratégica, porque atiende numerosas obras sociales y por su larga historia.

fuente: http://www.bigbangnews.com