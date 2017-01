LA JUSTICIA ORDENÓ PARAR LA OBRA DEL BAJO PUENTE DE ARENAS

La Jueza Analía Elsa Galkin resolvió: “Hacer lugar parcialmente a la medida cautelar interpuesta ordenando la suspensión de la obra: Construcción del Edificio Para el Funcionamiento de la Policía Federal – Bajo Puente (ubicada en M. Quindimil, Presidente Raúl Alfonsín esquina Av. Hipólito Yrigoyen del Partido de Lanús), y cualquier otra actividad dirigida a emplazar una edificación en el lugar, hasta tanto las empresas YPF S.A. y METROGAS S.A. otorguen formal autorización respecto de su viabilidad sin riesgos a bienes y personas. (art. 22 y 77 CCA).

De esta manera, la justicia provincial intercedió a favor de los vecinos en lucha contra la realización de dicha obra. Los vecinos están siendo acompañados por la Asociación de Feriantes de la Provincia de Buenos Aires, junto a quienes reclaman por la vuelta al lugar de la tradicional feria de los domingos. “La importancia de esta medida es que demuestra que los funcionarios del gobierno municipal no escuchan a los vecinos ni les interesan las diferentes problemáticas de la ciudad porque la mayoría de ellos no viven en el distrito” expresó Adrián Argul, el titular de la Asociación de Feriantes. Y agrega: “Los vecinos saben que aquí debajo estaban los ductos porque siempre vivieron en este barrio. Son personas que tienen sus ocupaciones, pero además son contribuyentes responsables que se encontraron con funcionarios que parecen no entender la situación. Tampoco entienden que son los vecinos los que no aceptan que les saquen la feria, no sólo porque vienen a comprar, la consideran un lugar de reunión y un verdadero ícono del barrio, las autoridades no pueden ignorarlos”.