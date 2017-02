LA UNIDAD MULTISECTORIAL DE LANÚS ANUNCIA PLANES DE LUCHA Y MOVILIZACIONES PARA EL MES DE MARZO

A poco de comenzar un mes clave para los trabajadores y el pueblo argentino en general, Lanús Noticias entrevistó a tres de los principales referentes de la Multisectorial de Lanús, el espacio que estuvo a la cabeza de la mayoría de las movilizaciones que se llevaron a cabo en 2016: Marcelo Pignataro, secretario general de ATE Lanús; Andrea Lanzette, secretaria adjunta de la CTA Autónoma y Raúl Cosenza, congresal del PJ.

“El foco de la escena local es la convocatoria del 22 de febrero para difundir el Ruidazo del 15 y la organización de la marcha por la Memoria, Verdad y Justicia en el distrito. A esto se suma el problema de los docentes, la convocatoria de CGT para el 7, el paro de la Mujer para el 8, el paro y movilización para reclamar la declaración de la emergencia social, estamos ante un escenario muy caliente para el mes de marzo”. (Cosenza)

“También estamos discutiendo una medida de fuerza en todos los hospitales de Lanús, que sería el 22, con un paro provincial. Además, llevaremos como mandato al Consejo Nacional de ATE la realización un paro nacional con movilización de todos los estatales para el día 6 de marzo. Desde 1930 que no tenemos un gobierno tan clasista y antipopular como éste. La unidad que supimos construir para luchar hay que transformarla en una alternativa electoral, es el desafío que tenemos por delante”. (Pignataro)

“Hace un año que venimos peleando contra las medidas del gobierno, y estamos fortalecidos para encarar un 2017 que va a ser más duro todavía. Planteamos el no inicio de las clases, creemos que hay condiciones para sacar una paritaria sin techo, es una vergüenza que le ofrezcan a los estatales el 18% y en cuotas. Mientras los docentes de algunas provincias están por debajo del nivel de pobreza, el gobierno ensaya más medidas antipopulares. Si la gente no hubiera salido a luchar, estaríamos soportando el tarifazo que ellos pretendían. Los docentes plantean que no tiene sentido empezar con 72 horas, hablan de tiempo indeterminado. La unidad es indispensable, y la Multisectorial responde a esa línea”. (Lanzette)

“Queremos destacar la incorporación de la Multisectorial de Lanús en el espacio Multisectorial Nacional, que integran varias provincias y distritos. En la mesa discutimos porque tenemos diferencias, pero cuando salimos a la calle juntos se ven los resultados. La unidad se ve en la acción, por eso trabajamos para lograr que en Lanús se pueda vivir dignamente”. (Cosenza)