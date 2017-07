LAKOTA: “NO CREO QUE DEPETRI SEA UN RIVAL IMPORTANTE DENTRO DE LANÚS PORQUE NO LO CONOCE NADIE”

Hernán Lakota, pre candidato a primer concejal por Unidad Ciudadana conversó con Lanús Noticias sobre las PASO y su rival Edgardo Depetri.

Lakota sostuvo: “Nosotros estamos en contra de los tarifazos, del desempleo, de las medidas económicas que se están tomando a nivel nacional. Por eso apoyamos el proyecto nacional y popular como lo hicimos siempre, conducido por Cristina Fernández.”

“Vamos a ser la lista opositora a la elegida por Cristina Fernández. Edgardo Depetri es un compañero, pero estos muchachos son pillos políticamente porque no quieren ir a una interna. Ellos sabían que nosotros íbamos a jugar porque nos reunimos, charlamos y sólo recibimos promesas para el 2019. Ante esta situación Hugo Curto nos dijo que no nos quedaba otra que ir a la Justicia, donde nos autorizaron una lista corta, Lista 33, y ellos irán con la lista larga”, describió el pre candidato a concejal.

Y agregó: “No creo que Depetri sea un rival importante dentro de Lanús porque no lo conoce nadie, no está instalado en el distrito, no lo recorre. Lo que no podemos negar es que es una persona allegada al matrimonio Kirchner, en el lanzamiento estuvo Máximo Kirchner.”

“Más allá de todo el pueblo de Lanús es distinto, nosotros creemos que nos van a elegir porque tenemos un trabajo hecho, porque hace muchos años que somos vecinos de Lanús, vivimos acá, estudiamos acá, somos parte del distrito y por el trabajo que venimos desarrollando.”

“Ellos son tibios porque no quieren soportar una interna; hoy tendrán que soportarla y estamos convencidos que ganaremos porque la bases militantes están con nosotros”

“La lista de Depetri apuesta a ganar con la lista de Cristina Fernandez. Nosotros le vamos hacer saber al pueblo de Lanús que vamos con la ex presidente, que tenemos una lista corta y que deben cortar boleta”, señaló Hernán Lakota.

Sobre el Peronismo local manifestó: “Veo que hay dos líneas la de Florencio Randazzo y la nuestra (Unidad Ciudadana), lo que tienen que saber los peronistas de Lanús es que el recambio generacional es inevitable y deben acompañar a los nuevos militantes y las nuevas caras si quieren que Lanús vuelva a ser Peronista, dentro del Concejo Deliberante, y en los diferentes espacios.”

Al finalizar opinó sobre la gestión de Néstor Grindetti: “La gestión es buena, pero hay que tener en cuenta que su gestión es con un plan de endeudamiento a nivel nacional, no es que lo hace con los recursos municipales. Estas mejoras que vemos, que son importantes para Lanús, es parte del endeudamiento que pagaremos los lanusenses y el pueblo argentino.”