LANUS: DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA

Organizado por el presidente, el senador provincial Darío Díaz Pérez, el importante encuentro se realizó hoy en la sede del Partido Justicialista local

El 17 de octubre de 1945, se realizó la histórica movilización que tuvo su inició en el sur del gran Buenos Aires en dirección a la Plaza de Mayo y que culminó con cientos de miles de trabajadores allí reunidos que exigieron y lograron la libertad del entonces titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Juan Domingo Perón. A 72 años de aquella gloriosa y patriótico jornada que el pueblo argentino la inmortalizó llamándolo “El día de la Lealtad Peronista”, se llevó a cabo hoy desde las 19 horas en la sede del Partido Justicialista de Lanús , organizado por su presidente, el senador provincial Darío Díaz Pérez, un acto que recuerda el nacimiento del Peronismo.

El propio Díaz Pérez dió la bienvenida a los presentes y luego de la proyección de un video realizado especialmente alusivo al encuentro, invitó a decir unas palabras a Ismael Alé, ex diputado provincial y ex titular del PAMI Región X y actual presidente del Centro de Estudios Políticos Germán Abdala; luego el ex concejal y referente de Kolina Local y Nacional, Héctor “Lolo” Vélez; continuó Julián Ojeda del Frente Territorial; el candidato a cancejal por UC y refente de La Cámpora Leandro Decuzzi; siguió la candidata a consejera escolar por UC, secretaria general región sur de la Unión Ferroviaria y secretaria general de la CGT Lomas de Zamora, Verónica Del Anna; siguieron los también candidatos “Peto” Fernández de la Néstor Kirchner Y Cintia López de Unidos y Organizados; la dirigente social Silvia Doval; continúo el dirigente político Hernán Lakota de la Agrupación 4 de Junio; Francisco Malvaso, ex concejal, y actual secretario general Región Sur de SMATA; la Secretareia General del Sindicato de Empleados Municipales de Lanús, Susana Chazarreta y la diputada provincial del FPV PJ, Karina Nazabal.

Todos coincidieron en la importancia de la lealtad ea la hora de votar el próximo domingo.

Por su parte Díaz Pérez, entre otros conceptos, destacó que: “Hasta el próximo domingo tenemos que seguir trabajando para llevar al triunfo a Cristina Fernández y Jorge Taina y todos y cada uno de nuestros candidatos nacionales y provinciales y en Lanús la lista que encabeza el compañero Edgardo Depetri. Garantizar el triunfo del domingo será el mejor gesto de lealtad a Perón, Evita, Néstor Kirchner por su puesto a Cristina”, aseguró el senador provincial, presidente del PJ de Lanús.

Se encontraban presentes junto a los mencionados, los concejales del FPV PJ, Luciana Augustavicius, Jorge García y Héctor Montero, sus pares mandato cumplido, Paola Rezano, Vanesa Orbes y Alberto Sierra; dirigentes políticos y sociales, representantes sindicales que integran la región sur de la CGT y la CTA; vecinos y fundamentalmente militantes peronistas del distrito, entre otros.