LANUS ESTE: VECINOS DE MONTE CHINGOLO RECLAMAN MÁS SEGURIDAD POR OLA DE ROBOS

Vecinos de Monte Chingolo se comunicaron a la Redacción de Lanús Noticias en reclamo de más seguridad para el barrio. Nos cuentan que se dan varios robos en un mismo día y no reciben respuesta de las autoridades.

María, vecina de la zona pide que más agentes o patrullas recorran las paradas de colectivos de Victor Hugo, Donato Alvarez, Cavia, Monasterio, ya que son presa fácil de los delincuentes que los esperan con total impunidad.

José nos comentó que fue asaltado por los mismos delincuentes dos veces seguidas y que no obtiene respuesta en el 911.

Al finalizar Olga detalló: “Ya no hay horario en el Barrio Villa Ofelia, salen los mocosos con armas y nos roban lo poco que llevamos cuando vamos a trabajar. Varios vecinos llamamos al 911 y nunca viene. En la comisaría no nos atienden. Ya no sabemos qué hacer, queremos una respuesta de las autoridades.”