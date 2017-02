LANUS: FUE DESTROZADO POR VÁNDALOS EL CENTRO CULTURAL CASA SUR URBANA

El mismo está ubicado en Hipólito Yrigoyen 5843. En ese lugar hace pocos días había presentado su último libro el periodista Victor Hugo Morales, realizado dos recitales el cantante popular Ignacio Copani y el humorista Un Rubio Peronista.

Durante la madrugada del último lunes vándalos treparon por los techos del Centro Cultural Casa Sur Urbana ubicado en Hipólito Yrigoyen 5843 en Remedios de Escalada, hicieron un agujero en el mismo e ingresaron a las instalaciones provocando graves e irreparables destrozos en ellas. Rompieron computadoras, netbooks, equipo de sonido y luces del escenario montado en el lugar, la cocina y la barra de atención, en los baños, diferentes puertas de accesos, estanterías y escritorios de las diversas oficinas destinadas a las actividades culturales y sociales que día a día son desarrolladas en el centro. Los delincuentes revisaron carpetas y material de trabajo, y estuvieron indagando en la computadora, como también haciendo búsquedas que han quedado guardadas. También aparecen escritos que aún no se logra descifrar a qué hacen referencia.

“Si hizo la denuncia en la comisaría cuarta que está a la vuelta de nuestro centro que dio intervención a la justicia a través de la UFI corresponiente de lo Tribunales de Lomas de Zomora” aseguró la diputada provincial del FPV-PJ Karina Nazabal responsable del lugar.

Casa Sur Urbana en su anterior dirección también en Escalada y en la actual, lleva adelante una importante actividad social, cultural y política, albergando desde su inicio a periodistas como Victor Hugo Morales, Analía Argento, Eduardo Anguita y Alfredo Saiat que presentaron sus libros; recitales de Ignacio Copani y espectáculos como el de “Un Rubio Peronista”. Intendentes del conurbano, dirigentes políticos, sindicales y sociales, fueron entre otros quienes dejaron su sello y opinión de la realidad nacional e internacional.

También en el lugar se realizan encuentros del Comité por la Libertad de Milagros Sala, de Mujeres del Sur, del Frente para la Victoria de Lanús, del Foro Hídrico y de espacios que trabajan por mejorar la ciudad, la región y sus habitantes.

Casa Sur Urbana es además, una de las sedes en zona sur de la inicitiva Bono Tomate y del Programa Social Más Cerca es Más Justo, ambos pensados de manera solidaria y para que frutas, aceites y verduras lleguen directamente del productor al consumidor sin intermediarios y a un precio muy accesible.

Y es en la región un espacio reconocido por su trabajo en la prevención de la violencia de género y la agenda de derechos de la diversidad sexual.

“Lo que molesta de este espacio es lo que representa, la impronta de un modelo de país que pretenden arrebatarnos y que Cristina Kirchner es su mejor expresión. No vamos a asustarnos, tendremos que invertir tiempo y dinero en reparar lo más urgente, como las computadoras para el curso de operadores que aquí se brinda, o el techo para poder seguir usando el salón de la planta superior, pero no vamos a parar de trabajar para nuestra ciudad”, expresó Nazabal.