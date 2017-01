LANUS: MOTOCHORROS TODO EL DIA, A TODA HORA Y POR TODOS LADOS

Todos y cada uno de los vecinos de Lanús escuchamos a diarios o somos testigos, o víctimas de los llamados motochorros, imágenes como las que se ven en el video nos son enviadas a diario para ser publicadas en nuestro medio con la esperanza que la difusión de las mismas ayuden a mejorar la seguridad del distrito, pero por el momento todo es en vano.

Una vez más podemos ver un video, grabado por cámaras de seguridad de alguna casa de la zona, en el cual dos delincuentes en moto, pistola en mano, se abalanzan sobre un vecino que se encuentra en la puerta de su casa, quien rápido de reflejos logra entrar al domicilio eludiendo el accionar de los delincuentes.

Ya ni siquiera es importante decir en que parte de Lanús sucedió, ni a qué hora o quien fue la víctima, porque esto pasa todo el tiempo a toda hora y en cada rincón de la región y es ahí cuando uno tiene la sensación de que no se está haciendo lo suficiente, o lo que es peor, que no saben qué hacer.

Lo siguiente es lo que nos dice el vecino que nos envía el video: “Hace un rato a la vuelta de casa. No puedo salir a pasear con las nenas porque estos desgraciados andan al acecho, me da mucha impotencia porque no puedo hacer nada, solo esperar que la justicia algún día haga algo para que podamos vivir tranquilos#bastadeinseguridad.”