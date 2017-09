LANÚS: PLENARIO PERONISTA EN APOYO A LA LISTA DE UNIDAD CIUDADANA

Orgnanizado por el presidente del PJ local, el senador provincial Darío Díaz Pérez, agrupaciones y espacios que integran el partido, se reunieron para brindar su apoyo una vez más a la lista de Unidad Ciudadana que encabeza Edgardo Depetri en el distrito y a senadores nacionales Cristina Fernández y Jorge Tahiana.

El importante encuentro organizado por el presidente del PJ local, el senador provincial Darío Díaz Pérez fue llevado a cabo en la sede del Partido Justicialista local y conto con la presencia junto a los menionados, de dirigentes que conformaron listas en las PASO y que hoy como peronistas de siempre, se encolumnan detrás de la lista ganadora y obviamente de Cristana Fernández, entre ellos, Hernán Lakota, Jorge Balduri, Gustavo “Peto” Fernández, Julián Ojeda, el “Colo” Méndez y el ex diputado provincial y titular de PAMI Región X, Ismaél Ale. Compartieron el escenario las candidatas, Natalia Gradaschi, Marcela Barberio y Verónica del Anna, a concejalas y Consejeras Escolares respectivamente. Estaba prevista la presencia del ex intendente de Berazategui y actual diputado provinvcial Juan José Mussi, pero debido a problemas de salud avisó que no asistiría, asegurando que a su recuperación contaran con su presencia.

A horas del acto que la ex presidenta realizó en Florencio Varela se realizó en Lanús con la necesidad de consolidar el camino hacia las elecciones nacionales proximas, sumando a un centenar de dirigentes que respandaran los candidatos locales y nacionales.

“Siempre vamos a convocar a la unidad porque no podemos decir una cosa y hacer otra, somos conscientes de quien es nuestro enemigo, quien está enfrente nuestro. Vamos a convocar a más dirigentes que hoy no están acá, incluso de otros espacios político; a una unidad que vaya más alla de octubre.En la próxima elección le vamos a demostrar que el pueblo no cambia de idea, que el pueblo es peronista. Vamos a demostrar que el peronismo esta mas vivo que nunca y vamos a ganar en la provincia y en Lanús”, expresó El senador y presidente del PJ, Darío Díaz Pérez, dando luego paso a que los dirigentes anunciados que manifestaron publicamente su acompañamiento a la candidatura de Depetri y Unidad Ciudadana.

Por último, el candidato a primer concejal entre otros conceptos expresó: “Tenemos que trabajar más fuerte que nunca por un frente nacional para volver a ser una opción de país y ser nuevamente quiene estemos al frente de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina, en definitiva volver a gobernar y para eso, dependemos de la voluntad de la militancia, que está a la altura de las circunstancias, y de la voluntad y la decisión soberana de este pueblo en octubre, estoy convencido, nos va a dar el triunfo”, aseguró el actual diputado nacional, Edgardo Depetri.

Se encontraban presentes la diputada provincial Karina Nazabal, los concejales del FPV PJ local, Luciana Augustavicius, Héctor Montero y Jorge García, sus pares mandato cumplido, Francisco Malvaso, Héctor Velez, Paola Rezano y Alberto Sierra. El ex Secretario de Gobierno del Municipio de Lanús, Juan Carlos Viscellino, dirigentes sindicales integrantes de la CGT Regional Avellaneda Lanús, dirigentes políticos, integrantes de movimientos sociales y referentes que conforman el amplio espacio peronista de Lanús, entre otros importantes dirigentes y militantes.