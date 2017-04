LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DEL FRENTE RENOVADOR EN LANÚS

Con una gran convocatoria de militantes y vecinos, el bloque que preside Nicolás Russo del FR Lanús se reunió para el lanzamiento de campaña 2017 el pasado martes en las primeras horas de la noche.

“Nosotros no vamos a entrar en la agresión. Nuestra campaña es con propuestas”.

Así lo remarcó el concejal y presidente del bloque del FR de Lanús faltando muy poco para el cierre de listas y alianzas políticas con miras a las elecciones legislativas a disputarse este año, en un plenario que se llevó a cabo el martes pasado en un salón de una reconocida confitería en Lanús Este.

La reunión contó con importante presencia de militantes y vecinos lanusenses, que se acercaron pese a las condiciones climáticas desfavorables y escucharon los puntos de vista de los concejales y consejeros escolares.

El primer y principal interlocutor fue Nicolás Russo, quien destacó el trabajo sostenido en base a convicciones claras, diciendo que, “Hace cuatro años que nos movemos en equipo y creemos en este proyecto. Me reconforta que cada vez se suman más vecinos. No tengo dudas que el Frente Renovador va a crecer y mucho en estos meses. Logramos superar las adversidades y estamos vivos, con ganas de transformar Lanús y la provincia de Buenos Aires. Además remarcó, “la gente está descreída de la política porque muchos políticos les han mentido y fallado antes y ahora. Hay que pensar en trabajar para la gente con propuestas claras y sin mentiras”. Al mismo tiempo, aclaró: “Nosotros no vamos a entrar en la agresión. Nuestra campaña es con propuestas”. señaló

Además de Russo, disertaron los concejales Sebastián Beroldo, Carlos Simino y Pablo Meilinger . También hizo lo propio la presidenta del Consejo Escolar de Lanús, Mariana Ayesa, junto a sus pares Roberto Pelaez y Ana Constante. Por otra parte, Sara Lizarraga en representación de la juventud, que lleva el nombre de “La Renovadora de Lanús”.