LAS INVERSIONES DE EDESUR NO SE VEN: MAS DE CUATROCIENTAS CASAS SIGUEN SIN LUZ EN LANUS Y ALGUNAS SIN AGUA

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, volvió a presentar una demanda contra Edesur y así lo informó a los medios, pero la situación sigue siendo caótica 460 familias siguen sin luz en Lanús, exactamente en la zona de Gerli.

Lo que no se entiende es porque desde el gobierno nacional no se toman las medidas correspondiente contra esta empresa que presta un servicio deficiente y caro, las facturas que llegan son más que abultadas y no hay domicilio en el distrito que no sufra los cortes de luz, que en muchos casos derivan en falta de agua y en mercadería que se pudre en las heladeras de los clientes cautivos de una empresa, que lo menos que presta es un servicio.

También recibimos quejas permanentes por falta de agua o baja presión en diferentes barrios de Lanús, aunque desde la empresa los adjudican a trabajos de mantenimiento. Pero en pleno verano muchachos.