LE CORTARON TRES DEDOS A UNA MUJER POLICÍA EN BERAZATEGUI

Una sargento de la Policía Federal fue atacada este domingo en la Estación Juan María Gutiérrez, del partido bonaerense de Berazategui, y perdió tres dedos de la mano derecha. La víctima se llama Andrea Konig y al momento de la salvaje agresión prestaba servicio en el lugar.

Las circunstancias en las que se produjo el episodio aún no fueron esclarecidas, pero en las últimas horas circuló una nota de voz en la que la agente les informó a sus allegados el estado en el que se encontraba tras su paso por el hospital.

“Gracias por la preocupación. Ya salí del quirófano, perdí tres falanges de la mano derecha“, anunció Konig. “No los he podido recuperar. Me explicaba la doctora que si querían reinjertar los pedazos, la droga que me tenían que poner me iba a complicar los órganos sí o sí de alguna manera”, explicó la oficial.