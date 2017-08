LISTA 4, CUMPLIR: AGUSTÍN BALLADARES CERRÓ SU CAMPAÑA DE CARA A LAS PASO

Agustín Balladares, precandidato a concejal por Cumplir (Lista 4) en Lanús cerró su campaña agradeciendo a Claudia del Movimiento Evita, a Gabriel Bran y a Miguel Pedelhez, por confiar en él.

En su discurso, Balladares resaltó: “Bran me demostró con humildad como se construye el Peronismo, que decir que es desde abajo para arriba no es retórico ni un acto de demagogia, y Miguel Pedelhez confió en este hijo de nadie para el establishment político.”

Luego el precandidato describió sus comienzos en la política: “Siempre he militado con el corazón, y la humildad, comencé a los 15 años en el barrio Los Ceibos, fui presidente del centro de estudiantes de mi escuela, a los 17 coordinaba los centros de estudiantes de toda la zona Sur, a los 18 era responsable de la gloriosa JP y a los 22, el pueblo me eligió Consejero Escolar, trabajamos siempre con la demanda de la gente”

“En cada recorrida que hacemos por los Barrios de Lanús nos queda claro que el Intendente tiene un lado B, que hay vecinos de primera y vecinos de segunda, nos quieren hacer tomar la curva de que la gestión es hormigón, y los vecinos saben que la obra pública no llega a todos en el distrito. Saben que hoy tenemos pibes con plomo en sangre, problemas respiratorios producto de que no hay inversión en los barrios más humildes, los vecinos saben que no tenemos política en las Unidades Sanitarias, que las salitas están desfinanciadas y despobladas”, manifestó el ex consejero escolar

Y continuó: “Queremos legislar y gobernar para la gente, y si eso implica enfrentarse a los poderes de concentración del distrito, los vamos a enfrentar, porque eso también es Peronismo, trabajar para los que menos tienen. Vamos a construir un peronismo humano, sensible, que esté cerca de la gente y que sienta lo que le pasa al otro.”

“Este domingo vamos a ganar porque llegó la hora de los humildes, de los trabajadores. Vamos a demostrar que hacer política en una oficina, a espaldas de la gente, en Lanús se terminó”, finalizó Balladares.

Por su parte el secretario general del sindicato de Municipales, Miguel Pedelhez señaló: “Hemos logrado formar una lista que responde a las mejores tradiciones del Peronismo”.

Estuvieron presentes los precandidatos Monica Berutti, Nacho Degani, Gabriel Bran entre otros, junto con Peronismo Unido de Lanús a través de sus representantes del Movimiento Evita, Municipales, Unión Ferroviaria, Utrera, UTA, Ferroportuarios, Sanidad y agrupaciones locales.