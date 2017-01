MACHA: “VIDAL NO QUIERE POLÍTICA EN LAS ESCUELAS PORQUE TEME QUE LOS PIBES Y PIBAS SE ORGANICEN”

Le senadora kirchnerista cuestionó la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de impedir la actividad polìtica en las escuelas bonaerenses.

“El macrismo quiere encorsetar y restringir la actividad política en las escuelas porque necesita un pueblo y una juventud desmovilizada y desorganizada que no cuestione ni ponga en riesgo su gobierno de ajuste, represión e injusticias”, expresó la senadora kirchnerista Mónica Macha sobre la decisión del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, de prohibir las actividades político-partidarias dentro de las escuelas para evitar la “sectorización de la sociedad”, a través de la resolución N°7 que modificó el reglamento.

“Para el gobierno de Vidal la política es administración y técnica por lo que lo partidario solo sirve para dividir o como llaman ellos ‘sectorizar’. Lo que borra y esconde esta mirada es que han tomado una decisión que cercena la participación democrática. Impedir actividades políticas en la escuela supone, por el contrario de lo que dicen, un trasfondo profundamente político y restrictivo que no es reconocido como tal y que tiene como función ocultar su condición política desmovilizadora. Bajo el discurso de no hacemos política, hacen política. Es una mirada que cierra perfecto con el sentido común del macrismo sobre el estudiante ‘normal’ y el docente ‘normal’ que no hacen política ni se meten en cuestiones partidarias”, explicó Macha.

“La gobernadora tiene que saber que acaba de tomar una decisión que aísla a la escuela como espacio de formación política y la vuelve a alejar de la sociedad y los intereses de los pibes y pibas como si fuera una caja negra en la que no tiene que entrar la política ni nada de lo que sucede en la vida social. Vidal no quiere política en las escuelas porque teme a que los pibes y pibas se organicen. Quieren descontextualizar a la escuela como espacio de transformación social y debilitar la democracia de partidos políticos, los únicos que pueden gobernar el Estado”, concluyó la senadora del Frente Para la Victoria.