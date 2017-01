MAGNAGHI: “EL PANORAMA ECONÓMICO Y SOCIAL ES TRISTÍSIMO”

Gustavo Magnaghi, concejal por el Frente para la Victoria conversó con Lanús Noticias sobre la actualidad política, a nivel nacional y distrital.

Magnaghi sostuvo: “El panorama que tenemos a nivel nacional, en cuanto a lo económico y social, es tristísimo, nunca imaginamos que este cambio sería así, ni los que los votaron. Es una estafa moral a la población y esto repercute en las personas de menos recursos.”

“Vemos que la gente consume menos, una familia tipo, que trabaja los dos, gastará más de un 10 por ciento en servicios.”

“Nosotros tenemos buenas expectativas en cuanto al trabajo legislativo. Tenemos muchas cosas para plantear, proyectos de ordenanzas, y también para acompañar, vamos a ser propensos al trabajo individual y conjunto.”

“Después en lo político estamos trabajando en el Peronismo para ver si logramos una unidad de consenso, de pensamiento, ideológico, más allá que el Peronismo tiene tres banderas. Luego evaluaremos quienes serán los candidatos.”

Respecto a los despidos que se dieron en el Municipio de Lanús manifestó: “No me enteré de nada, lo que pasa es que todos los fines de año hay contratos que se terminan y hay muchos que no se renuevan. Igual es la matriz del partido gobernante, no me extrañaría nada que dejen a la gente sin trabajo. Mucha más opinión no tengo porque no estoy al tanto.”

Al finalizar se expresó sobre los cortes de luz que sufrieron los vecinos durante las Fiestas: “Desde el Concejo Deliberante seguimos haciendo los reclamos pero los cortes de luz existieron siempre, es un tema estructural de las empresas distribuidoras, no es culpa de este gobierno. El tema es que se deberían tomar algunas medidas, como ajustarles las condiciones de contratación, pero eso ya es un tema de gestión”