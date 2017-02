MAGNAGHI: “VA A SER UN AÑO COMPLEJO PARA EL FRENTE PARA LA VICTORIA”

El Concejal por el Frente para la Victoria, Gustavo Magnaghi en una entrevista con Lanús Noticias analizó la política de Cambiemos y dio su mirada sobre el año electoral.

Respecto a la gestión de su Bloque expresó: “Nosotros desde el Concejo Deliberante seguiremos estando al lado de la gente para que no pierda sus derechos, siendo una Oposición constructiva, apoyando lo que nos parece bien, y tratando de frenar lo que nos parece mal como fue el aumento de tasas en el Presupuesto, que ellos decían que no iba a pasar y pasó.”

“Cambiemos sigue planteando mentiras, dice que está todo bien y está todo mal, no hay mejora económica, no vienen inversiones, hay inflación. Es un Gobierno mentiroso, si hubiera hecho las cosas que prometió estaríamos en desacuerdo por una cuestión ideológica, pero demostró que es un Gobierno mentiroso en Nación, Provincia y Municipio.”

Sobre la gestión del Gobierno a nivel local sostuvo: “Los cambios que vi son los 400 efectivos locales egresados, debo decir que también le hemos aprobado varias propuestas de obras, que se verán este año.”

En respuesta a la pregunta sobre el rearmado del PJ de cara a las elecciones manifestó: “Va a ser un año complejo para el Frente para la Victoria, debemos saldar las cuentas que tenemos entre nosotros, la estrategia a seguir, y de qué manera vamos a tomar la elección.”

“Para mí se necesitan caras y proyectos nuevos, tenemos que modificar la gestión, la gente nos dio la espalda en el 2015 porque el establishment se puso en contra y otro 50 por ciento porque quizás no supimos informar bien las cosas.”

Al finalizar, el concejal dio su mirada sobre las elecciones legislativas: “Al massismo lo veo aún como una tercera fuerza, la polarización entre Cambiemos y el Frente para la Victoria es una estrategia de Macri. Creo que la gente que está descontenta con el Gobierno se acercará a Massa.”

“Nosotros no vamos a buscar una victoria rotunda en el 2017, en lo local vamos a presentar candidatos nuevos, que tengan experiencia en gestión. El vecino tendrá la decisión.”