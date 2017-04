MARÍA EUGENIA VIDAL ANUNCIÓ LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ratificó esta mañana su voluntad de “corregir un Estado que convivió con las mafias, que miró para otro lado y que no las combatió durante mucho tiempo” al anunciar la creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), que implementará mecanismos de prevención y control para transparentar la gestión del Estado bonaerense.

Durante un acto realizado en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno provincial, Vidal afirmó que “cuando hay corrupción en el gobierno hay mucho más que un delito: hay recursos, dinero de nuestros vecinos, que se va a otro lado, y en una provincia que necesita tanto poner recursos en hospitales, escuelas, obras hidráulicas, rutas, la transparencia tiene que ser un eje para garantizar que los recursos lleguen a dónde de verdad se necesitan y no se desvíen por el camino”.

Acompañada por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari; y por el designado titular de la OFI, Luis Ferella; la gobernadora sostuvo que esta iniciativa “es parte de nuestra lucha contra las mafias que están adentro y afuera del Estado”.

”A los vecinos de la Provincia les digo que ésta es una pelea que no se agota en una denuncia de corrupción espectacular, una purga de la policía o el sistema penitenciario. Acá se trata de dar la pelea todos los días, muchas veces en silencio, con muchas medidas que vayan corrigiendo un Estado que convivió con las mafias, que miró para otro lado, que no las combatió durante mucho tiempo. No es una tarea de un día sino de muchos días, que voy a llevar adelante hasta el último día de mi mandato”, prosiguió.

En tanto, Ferrari dijo que “no se trata solamente de luchar solamente contra las mafias y la corrupción en la policía y el servicio penitenciario, en los organismos de seguridad en general, sino que la administración central va a tener también un sistema de control y seguimiento”, para “evitar nichos de corrupción en los procedimientos”.

El ministro explicó que la OFI actuará a partir de “un canal de denuncias” que se habilitará para que funcionarios o ciudadanos particulares puedan realizar acusaciones, inclusive de manera anónima.

A su turno, Ferella aseveró que “vamos a trabajar hasta el último día pensando en que se puede lograr una mayor transparencia, una total integridad que es a lo que apuntamos en todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.