MARÍA EUGENIA VIDAL: “ESTAMOS ENFRENTANDO UN SISTEMA QUE GOBERNÓ DURANTE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS”

La gobernadora bonaerense participó de una reunión con madres de hijos víctima del paco en La Plata. Estuvo acompañada de Esteban Bullrich, Elisa Carrió, Toty Flores, Carolina Píparo y Javier Mor Roig

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal afirmó hoy “Igual que en el 2015 enfrentamos un sistema, se trata de un grupo de personas que gobernaron la Provincia durante los últimos 25 años”.

“Enfrentamos un grupo de personas que gobernaron la Provincia durante los últimos 25 años, y que han sido responsables y cómplices de un sistema mafioso”, sostuvo Vidal y añadió “Donde no sólo estaba la política, estaba la policía, la justicia y los que gobernaban, que eran los máximos responsables: si había una policía corrupta es porque hubo una política que la dejó corromperse.”

Vidal; la diputada Nacional, Elisa Carrió; el primer precandidato a senador Nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich; el segundo precandidato a diputado Nacional, Toty Flores; la primera precandidata a diputada provincial Carolina Píparo y el precandidato a concejal de La Plata, Javier Mor Roig, mantuvieron hoy una reunión con madres de hijos víctima del Paco y tras el encuentro brindaron una conferencia de prensa durante la cual la gobernadora bonaerense destacó: “Igual que en el 2015 enfrentamos un sistema”.

Elisa Carrió indicó que “no se puede resolver en un año toda la cuestión policial. Necesitamos más apoyo a Cambiemos en la Legislatura. Necesitamos más senadores en el Congreso, necesitamos no ser extorsionados. La gobernadora tiene que tener las manos más libres para hacer las reformas más profundas.”

En tanto, Esteban Bullrich se refirió al encuentro que mantuvieron con las Madres del Paco y aseguró que “las adicciones vienen de la mano del narcotráfico y la delincuencia. Con Mauricio, María Eugenia y todo el equipo decidimos erradicar esto de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que falta mucho, pero no aflojamos en esta lucha, para que todos los bonaerenses vivan cada vez mejor”.

Al respecto, Vidal indicó que “todas las fuerzas políticas que enfrentamos en esta elección han tenido que ver con el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante los últimos 25 años y no pueden hablar de narcotráfico, no pueden hablar de combate a la corrupción policial”. Además, añadió que “tenemos una provincia con el 40% de pobres a los que no les alcanza que les den planes porque los planes sirven para la supervivencia, no para la superación. Y no ha habido nada en los últimos 25 años que les haya tendido un puente de superación de la pobreza, no de supervivencia. Lo peor no es ser pobre sino que te traten como pobre.”

Durante la mañana, los referentes de Cambiemos tuvieron una reunión con madres cuyos hijos son víctimas del Paco. El encuentro se desarrolló en el Centro de Día “Fundación Vejovis de La Plata. Allí, también estuvieron los directores de la Fundación, Mario y Gabriela Larrañaga y el titular de SEDRONAR, Roberto Moro.

La Fundación es un espacio de recuperación para personas con consumo problemático de sustancias. Actúa como un “Centro de Día” y además brinda un servicio ambulatorio para la atención de adicciones como alternativa a la internación.

Asisten, aproximadamente, 30 personas, entre adolescentes y adultos, desde los 18 años en adelante. Funciona de lunes a viernes, de 14 a 19 horas.