MASSA: “EL GOBIERNO TIENE QUE DEJAR DE HACER ‘RING RAJE’ Y ESCUCHAR”

Así lo expresó el diputado nacional y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, que sostuvo que “hace un año que peleamos por eliminar el IVA de los alimentos y en la tarifa de luz y de gas, pero Macri se hace el distraído”.

Poca gracia le debe hacer al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que Sergio Massa use su frase para hacer campaña para pegarle al Gobierno. Hablamos del “ring raje”, término que el diputado macrista usó alguna vez para cuestionar los timbreos de Cambiemos, y que ahora el líder del Frente Renovador usó en La Matanza, donde expresó: “El Gobierno tiene que dejar de hacer ring raje y escuchar a la gente, que la está pasando mal”.

Fue durante su visita a la localidad de San Justo en el partido de La Matanza. Allí, el líder de la fuerza política 1País presentó la iniciativa “Bajemos los precios”, proyecto de ley que tiene como objetivo bajar los precios de 11 productos de la canasta básica, mediante la eliminación del IVA, además de establecer límites y penalizaciones a prácticas abusivas.

En el marco de la recorrida por un hipermercado de San Justo, acompañado por el diputado Felipe Solá, el legislador provincial Rubén Ledesma y los precandidatos a concejales Fernando Asencio y Laura Piperno, Sergio Massa se pronunció sostuvo que “estamos recorriendo los supermercados para que la gente pueda ver la vergüenza que significa que hoy en Argentina a muchos no les alcance para llegar a fin de mes. A los jubilados que cada vez les cuesta más, les cobran impuestos por comer. En los productos de la canasta básica nos encontramos con que hay $5 que no son polenta, son impuestos. Hay $8 pesos que no son yerba, son impuestos. Hay $9 que no son aceite, son impuestos”.

Y añadió: “Desgraciadamente lo que notamos es que el Gobierno es muy rapidito para quitarle los impuestos a la renta financiera de los inversores que vienen de afuera, pero hace un año que peleamos por eliminar el IVA de los alimentos y en la tarifa de luz y de gas, pero Macri se hace el distraído”.