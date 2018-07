MAXIMO: “LA MATANZA, BROWN Y LOMAS NO LLEGAN AL 10% DEL PRESUPUESTO QUE CAPITAL FEDERAL”

El diputado nacional Máximo Kirchner criticó las diferencias de presupuesto que se dan hoy entre el Conurbano y la Capital Federal, al precisar que “los vecinos de La Matanza, Almirante Brown y Lomas de Zamora sólo tienen el 10% del presupuesto de toda Capital Federal”.

“La Matanza con 2 millones de habitantes tiene un presupuesto de 8 mil millones de pesos, Lomas tiene 6. 500 y Almirante Brown 3.200 millones. O sea que entre tres municipios que superan toda la población de la Capital sólo llegan al 10 por ciento de la Ciudad de Buenos Aires que tiene un presupuesto de 228 mil millones pesos”, cuestionó Máximo Kirchner en el marco de la inauguración del Ateneo “Cristina Conducción” en Burzaco, partido de Almirante Brown. Participaron del encuentro el Intendente Mariano Cascallares y los Concejales locales José Lepere y Juan Fabiani.

“Entonces puede pasar que los vecinos de La Matanza, Brown, de Lomas o de Quilmes ven que en la Capital hasta los helechos tienen luz y vuelven a sus barrios preguntando porque en sus distritos no tienen eso. Por eso hay que explicar estas desigualdades”, señaló.

Asimismo, el diputado nacional al cuestionar el endeudamiento del país al que está llevando el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Nacional, advirtió que no todas las opciones políticas que hoy existen el país son lo mismo.

“Hay presidentes con los que comes y hay presidentes con los que no comes. Hay presidentes con los que los genocidas van en cana y hay presidentes que los quieren dejar libres. Hay presidentes que se sacan el Fondo Monetario de encima y hay otros que van a buscarlo y endeudan a la gente”, precisó Máximo al sostener que “no somos todos lo mismo en Argentina y esto es bueno empezar a tenerlo en cuenta”.

Finalmente, ante los cuestionamientos realizados por distintos representantes del gobierno de la Alianza Cambiemos respecto de los consumos y ascenso social al que supuestamente se habría acostumbrado la clase media trabajadora, Máximo manifestó que “El gobierno tiene que entender que los trabajadores no estaban de fiesta, sino que laburaban y laburan todos los días por lo que se merecen un país mejor”.