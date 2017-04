MEDIANTE UNA CARTA GRINDETTI COMUNICA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES AUMENTO DEL 20% EN CUATRO CUOTAS

Estimados trabajadores:

Desde que asumimos la gestión en diciembre del año 2015 me comprometí a poner de pie a nuestro querido Municipio. La única manera de lograrlo es trabajando juntos. Por eso presentamos un proyecto de remodelación integral de todos los espacios de trabajo. Quiero brindarles todas las herramientas para que puedan desempeñar su tarea de la mejor manera.

Hemos renovado integralmente el cuarto piso del edificio municipal, las nuevas oficinas de flota automotor, continuamos con el tercer piso que pronto vamos a inaugurar y ya licitamos la construcción del segundo y primero. Realizamos tareas de mejora en el centro de monitoreo y tanto el 0800 como la Secretaría de Deportes cuentan con nuevas instalaciones.

Al mismo tiempo, remodelaremos el edificio de Desarrollo Social, construiremos una nueva oficina para tramitar las licencias de conducir en Remedios de Escalada y pondremos en valor el corralón municipal.

En mayo tendremos en funcionamiento el nuevo Centro de Atención Vecinal, que contará con nuevas instalaciones más cómodas y confortables.

A las obras le sumamos distintas acciones para mejorar las condiciones laborales.

Cuando llegamos, me comprometí a dar una solución para la precarización laboral de los contratos denominados “destajistas”. No habrá más trabajadores de primera y de segunda. Hoy, a 15 meses de asumir la gestión, hemos desterrado ese formato de contratación que no hacía más que generar una brecha entre los trabajadores municipales. En Enero de este año hemos pasado 550 trabajadores del régimen de destajistas a mensualizados que es el paso previo a la planta permanente. Esto no solo representa un mero cambio de categoría, es ni más ni menos que el reconocimiento de la formalidad de la relación laboral. Gracias a esto, hoy gozan como el resto de los trabajadores de vacaciones y licencias pagas, asignaciones familiares, y otros beneficios que durante muchos años se les habían negado.

Este año, otros 300 trabajadores pasarán al régimen de planta permanente, tomando como criterio prioritario el pase de aquellos trabajadores con mayor antigüedad y que perciben menor salario. Se sumarán a los 154 que ya han concretado este paso en diciembre y enero últimos.

La capacitación también es un eje que nos ocupa, por eso creamos el Instituto de Capacitación para la Administración Municipal (ICAM). Ya concurrieron 600 trabajadores en su primer año y se dictaron casi 800 cursos.

Uno de los programas del ICAM es el plan Fines que tiene como objetivo que aquellos trabajadores municipales que no hayan completado sus estudios primarios y/o secundarios puedan hacerlo. Y a partir de este año, los familiares directos podrán acceder también. Esta es otra deuda histórica que estamos saldando.

Desde la Junta de Calificaciones, hemos comenzado activamente a coordinar entre el ejecutivo y el gremio el plan de carrera del empleado Municipal. Ya hemos confirmado 14 jefaturas que hasta el momento eran interinas y, como hemos dicho, pusimos al servicio de esta carrera las acciones de capacitación del ICAM.

Continuamos trabajando en la redacción del Convenio Colectivo de Trabajo para nuestro Municipio. Hemos avanzado junto al gremio en más de 20 puntos de dicho convenio, siempre buscando mejoras para nuestros trabajadores.

Estas acciones que les vengo enumerando representan esfuerzos de la administración para ir mejorando en todos los aspectos la calidad laboral. El salario también lo es, por eso vamos a otorgar un incremento salarial del 20% a pagar en 4 tramos. El primero corresponde a un aumento del 6% desde 1ero de febrero de 2017 que se aplicará retroactivo en el mes de abril; un segundo tramo del 6% el 1ero de junio, un 6% el 1ero de octubre y un 2% el 1ero de noviembre. Siempre tomando como base el mes de diciembre del 2016.

Sin perjuicio de lo cual, mantendremos el diálogo abierto de acuerdo a cómo vaya evolucionando la inflación. En el mes de octubre, en conjunto con la representación gremial, analizaremos cómo evolucionaron las variables.

Quiero también comunicarles que como nuestra propuesta es realmente superadora, vamos a dar una respuesta largamente esperada que tiene que ver con las bonificaciones. Incorporaremos al sueldo básico en tres etapas sucesivas (julio 2017 / julio 2018 / julio 2019 las tres bonificaciones que hoy se encuentran fuera del mencionado básico. Esto redundará directamente en un aumento de los conceptos que se pagan en función del sueldo básico (antigüedad, por ejemplo), con lo que el aumento porcentual de la escala será mayor que el comunicado en el párrafo precedente, y aumentará la calificación crediticia del empleado municipal. El

impacto se verá, inclusive, en los futuros acuerdos salariales, dado que aumentará de hecho el salario final percibido.

Vamos a incrementar también el importe de la bonificación por título. En el caso del título secundario pasa de $329 a $500 y por título universitario de $540 a $800. Sobre estos importes, aplicaremos los futuros porcentajes de aumento salarial de las escalas del Municipio.

También, estamos saldando otra deuda histórica. Ningún trabajador de nuestro municipio percibirá una remuneración por debajo del salario mínimo, vital y móvil, en la proporción de la jornada de seis horas. Esto beneficiará a 705 trabajadores que estaban en esa condición.

Todas estas mejoras las realizamos porque creemos que son justas, pero además porque sabemos que desde hace muchos años esta organización necesitaba que haya una conducción que se acuerde de ustedes. Queremos recuperar ese orgullo de ser trabajador municipal, de pertenecer a esta gran familia. Sigamos construyendo juntos el Lanús que todos soñamos.

¡Muchas Gracias!

Néstor Grindetti