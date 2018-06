MARTIN MEDINA: “NO VEO CONFLICTIVIDAD SOCIAL”

Martín Medina, diputado nacional por Cambiemos, en una entrevista con Lanús Noticias informó sobre su labor Parlamentaria.

Medina manifestó: “Yo estoy en las comisiones que se refieren a Trabajo, Defensa, Seguridad Interior, Asuntos Municipales; entre otras. Tenemos un año de mucho trabajo, discutiendo temas que no se discutían como fue el aborto. También esperamos tratar las leyes que tienen que ver con el mercado laboral, para que se genere más empleo.”

“La dinámica en Diputados va cambiando y el largo plazo es de pocos meses. La idea es sacar todas las leyes que necesite el Ejecutivo nacional”

Respecto a la media sanción en el tema del aborto expresó: “Yo estoy a favor de las dos vidas, se escucharon muchas voces en el recinto, algunas no entendí por qué, que un artista sea referente en un tema que tienen que hablar los profesionales…. No me parece legitimar la muerte, por eso voté en contra y lo más triste fue que algunos diputados de mi interbloque, para no estar lejos de la moda, minutos antes, cambiaron su voto, pero tiene que ver con los valores de cada uno”

Y agregó: “Yo espero que en el Senado se introduzcan modificaciones al proyecto, así vuelve a diputados y lo discutimos nuevamente; y ahí pongo mi religión por delante, rezo para que en Argentina no se penalice el aborto pero sí podamos discutir la despenalización de la figura de la mujer que se realiza un aborto.”

Al finalizar el diputado se refirió a la situación social: “Porque se haya anunciado un paro en un sector de los trabajadores, no veo conflictividad social. Lo que si veo es que hay muchos argentinos que les cuesta pagar servicios, pero el Estado está acompañándolos.”

“Yo estuve el fin de semana en el Alto Avellaneda y había mucha gente consumiendo, y son laburantes. La cosa no está tan mal, aunque tampoco digo que estén bien, no desconocemos la realidad”, concluyo el ex concejal.