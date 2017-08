MONTERO: “A NÉSTOR GRINDETTI NO LE ALCANZÓ CON LAS OBRAS”

El candidato a concejal por Unidad Ciudad, Héctor Montero analizó con Lanús Noticias la jornada electoral en el distrito.

Montero manifestó: “Fue una jornada democrática que todos aquellos que apoyamos el sistema nos sentimos muy orgullosos de realizar. Hubo pequeñas irregularidades como la desaparición de boletas, pero no fueron sistemáticas.”

Respecto al porcentaje obtenido por Unidad Ciudadana a nivel local expresó: “Somos optimistas, esperábamos el apoyo de los vecinos, como así también el rechazo a las políticas que perjudican fuertemente a los argentinos. En Lanús Cristina Fernández ganó como senadora y en concejales quedamos a casi dos puntos que pensamos revertirlos en octubre.”

Sobre la demora en el recuento de votos expresó: “Yo sé que el sistema que se utiliza en Argentina es seguro, es difícil de hacer fraude, lo que es un bochorno es la actitud que tomó el oficialismo en presentar un triunfo a pocas horas del cierre del sufragio y después no dar la información en el proceso del escrutinio.”

“Esto es engañoso y molesta a los ciudadanos que quieren saber quién triunfó. Hay partidos que no sabían si habían ganado la interna.”

Al finalizar Montero sostuvo: “Nos preparamos muy bien para octubre, en Lanús los ciudadanos no necesitaron apoyar la gestión por las obras que se están haciendo, saben muy bien que muchas son maquillaje, que no van a lo profundo. A Néstor Grindetti no le alcanzó con las obras.”

“En Lanús sacaron un poco más del 30 por ciento, esto muestra que la gran mayoría decidió no apoyar esta gestión”, concluyo el concejal.