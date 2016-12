MONTERO: “GRINDETTI ESTÁ DESPRESTIGIADO Y NO SE VE EN LANÚS AQUELLO QUE HAN PROMETIDO EN CAMPAÑA”

Héctor Montero, concejal por el Frente para la Victoria, analizó con Lanús Noticias el momento político económico que vive el país y también dio su mirada a nivel local.

“Evidentemente estos cambios que se producen están dentro de una lógica, estoy convencido que Alfonso Prat Gay obedeció el rumbo político económico del Gobierno nacional, aunque cometió muchos errores. Hoy realmente la economía está en crisis, han buscado un cambio que será perjudicial para el pueblo y los trabajadores.”

“El 2017 va a ser peor porque se están agotando las posibilidades. Hay mucho malestar en toda la sociedad, incluso los que los votaron, hoy están desencantados”, explicó Montero.

Respecto a Lanús manifestó: “Por supuesto que lo que pasa en el distrito no está alejado de lo que pasa a nivel nacional. Hay un correlato, a pesar de que Grindetti por el desprestigio que tiene tuvo beneficios de parte del Gobierno nacional y provincial, llegaron muchos convenios con dinero para obras. Igual en esta política de ajuste a nivel nacional, Lanús se verá perjudicada. El año que viene ya hay que pagar 12 mil millones de dólares por las deudas que se asumieron”

“Por otro lado, Cambiemos acá no hizo política, no trabajó en la demanda de los vecinos, sólo hace un arreglo cosmético, el Intendente está desprestigiado y no se ve en Lanús aquello que han prometido en campaña”

También el Concejal habló del Frente para la Victoria local: “Nosotros tenemos un mandato de los que nos votaron para trabajar por la unidad, es lo que estamos haciendo. Debemos encontrar ante esta crisis generalizada una oposición unida, trabajando fuertemente para poder revertir esta política neoliberal conservadora.”

“Hablamos entre los compañeros para lograr un proyecto superador y de unidad”

Al finalizar se le pregunto sobre la ausencia del Boletín Oficial: “Hemos hecho los reclamos correspondientes porque no dan el boletín oficial y tampoco muestran muchos decretos que hace el intendente. El tema que plantean de la transparencia es otra mentira más que nos tiene acostumbrados Cambiemos”, respondió Montero.