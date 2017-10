MONTERO: “UNIDAD CIUDADANA EN LANUS PASA DE 6 CONCEJALES A NUEVE, LOS DATOS SON POSITIVOS”

Héctor Montero, Concejal por Unidad Ciudadana, analizó con Lanús Noticias los resultados obtenidos por su bloque a nivel local.

Montero manifestó: “Nosotros teníamos la expectativa de poder triunfar, sí hemos tenido reconocimiento de muchos vecinos, de hecho terminamos en la misma cantidad de concejales con el oficialismo.”

“Debemos resaltar el trabajo realizado por los militantes, hablando con los vecinos, ya que hemos incrementado 13 mil votos de las Paso a las Generales. Unidad Ciudadana pasa de 6 concejales a nueve, los datos son positivos.”

Sobre la gestión del Ejecutivo local expresó: “El Gobierno municipal subejecutó la obra pública que tenían presupuestada, todo vino de Nación y Provincia, pero a través de endeudamiento, son endeudadores seriales.”

“Igual siguen los problemas de inseguridad en Lanús, en las salas, por más que la hayan arreglado, faltan profesionales, medicamentos; hay poco trabajo en Desarrollo Social. Todo esto también fue interpretado por la ciudadanía que votó en contra”

Y destacó: “No se elegía intendente, se elegían concejales y terminamos con la misma cantidad que Cambiemos, 5 a 5, el Frente Renovador obtuvo dos concejales, es decir que muchos que los votaron en las Paso se pasaron a Cambiemos o Unidad Ciudadana. En Lanús quedó Unidad Ciudadana como la oposición”

Ante la pregunta sobre la labor de Unidad Ciudadana en el Concejo respondió: “Nosotros vamos a continuar siendo una oposición responsable, cumplir con la ley ya que los concejales debemos controlar la gestión”

“Lamentablemente con las mayorías que se dieron en las diferentes comisiones nosotros no pudimos sacar pedidos de informes que se cajonearon, no pudimos mejorar expedientes porque no éramos tenidos en cuenta; ahora hay una nueva conformación.”

“Esperemos que el Oficialismo dialogue seriamente con Unidad Ciudadana ya que tenemos el mismo objetivo, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y no quieran imponer sus ideas a través de la mayoría que lograban con el Frente Renovador en estos dos años de gestión”, resaltó el Concejal

Al finalizar Montero sostuvo: “Lo importante es que nos queda un bloque con dirigentes de muy alto nivel, como Edgardo Depetri, Natalia Gradaschi, Mayra Benitez Daporta, y Leandro Decuzzi.”