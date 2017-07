MOTOCICLISTAS DE LANÚS EN ALERTA

Desde “Las Personas No se Patentan”, Comisión Lanús -en referencia a la puesta en funciones de la ordenanza municipal 12201- EXP D-00011/17 H.C.D. que prohíbe a las estaciones de servicio del distrito de Lanús la venta de combustibles y lubricantes a los motociclistas que no lleven chaleco y casco con la patente de la moto impresa- lanzaron un alerta y una recomendación a todos los que comparten la pasión por las motos: que no compren combustibles en las estaciones de servicio locales.

En las últimas horas de la tarde del martes recibieron un llamado de la secretaria del intendente por la audiencia solicitada para una reunión con Néstor Grindetti o, en su defecto, con Diego Kravetz, secretario de Seguridad del distrito.

Notificaron que también tuvieron comunicaciones con el Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio para saber su postura frente a las medidas. Según informan, desde el sindicato “manifestaron que se oponen rotundamente ya que no se puede imponer a un trabajador civil la obligación de realizar controles pertinentes a las fuerzas de seguridad.”

Indican que esperan que “prime el sentido común dando marcha atrás con una medida totalmente inútil, inservible, ineficaz y perjudicial para la seguridad de todos los ciudadanos, pero principalmente para los motociclistas, la primera víctima de los delincuentes que eligen la moto para robar.”.

Y hacen un llamado: “Estén atentos y en alerta en caso de que haya que volver a la protesta, en este caso, en las CALLES DE LANUS, REALIZANDO CORTES TOTALES. Arriba los cascos y a no darle el gusto a los que pretenden imponernos chalecos discriminatorios y estigmatizantes, que además nos conviertan en blanco de los delincuentes, por eso NO CARGUEN NAFTA EN LANUS-“

Por Marta Santos