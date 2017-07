NOELIA QUINDIMIL: “LO QUE NOSOTROS ESPERAMOS ES QUE LOS VECINOS CONSOLIDEN ESTE CAMBIO”

La Secretaria de Gobierno local, Noelia Quindimil conversó telefónicamente con Lanús Noticias sobre las Paso a nivel local y la campaña de Cambiemos.

Quindimil opinó: “Es una instancia más, nosotros consensuamos la lista y tenemos una lista única desde Cambiemos. La verdad es que conformamos un lindo equipo, donde compartimos valores y estamos todos orgullosos de ser parte de Cambiemos.”

“La lista es amplia y plural, los ejes son las obras que se están desarrollando en el distrito, el vecino ve que la gestión hace, está presente y que las obras se continuarán a futuro. Estamos muy motivados.”

“Además para nosotros es fundamental el contacto con los vecinos, recorrer el distrito, escuchar las inquietudes que tienen. Es importante restablecer la confianza con los lanusenses”

“En las recorridas que hacemos diariamente se ve el apoyo del vecino, están entusiasmados al ver las obras, y por supuesto te trasmiten las problemáticas de los diferentes barrios”.

Y resaltó: “La campaña será caminar los barrios como lo hacemos en gestión, recorrer instituciones, estar presentes en reuniones barriales, en mateadas, e ir a los centros comerciales.”

Sobre si se siente respaldada por el Ejecutivo local, ya que ella también estuvo en la gestión de Darío Díaz Pérez y fue concejal del Massismo sostuvo: “Yo fui empleada de planta y la responsabilidad que me ha dado Néstor Grindetti de ser Secretaria de Gobierno es otra cosa, por supuesto que me siento respaldada, me siento parte de un equipo y apoyada por el Ejecutivo.”

A la pregunta si está cerca de la ideología de Cambiemos respondió: “Los importante de esto es que tenemos un objetivo en común que es trabajar para que los vecinos estén cada día un poco mejor.”

“Yo aporto mi conocimiento y lo que puedo del Peronismo, los otros integrantes lo harán desde el Radicalismo, la Coalición, el Pro. Todos tenemos un objetivo común que nos une y por supuesto también los valores.”

“Lo que nosotros esperamos es que los vecinos consoliden este cambio, que ya empezó a darse en Lanús con Néstor Grindetti. Es un camino de obras, un camino de estar junto a los vecinos, y restablecer la confianza que se había perdido.”