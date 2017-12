OMAR LÓPEZ SOBRE EL ACTO DEL PJ: “QUE VENGAN SECTORES QUE PERDIERON LA ELECCIÓN A DECIRNOS LO QUE DEBEMOS HACER NO ES CORRECTO”

Omar López, dirigente peronista, conversó con Lanús Noticias sobre la situación del PJ local, después de la reunión del Consejo del Partido Justicialista.

López describió: “Hubo discursos que no me parecieron acertados porque el PJ lanusense, como en otros distritos, que ha perdido las elecciones en el 2015-2017, primero debe hacer una evaluación política de por qué estamos en esta situación, hacer una autocrítica y después programar una acción determinada para poder convencer a la ciudadanía de que somos los mejores.”

“Las posiciones ultra firmes, negligentes no contribuyen al dialogo, lo que hay que hacer es conversar y escuchar al otro, porque detrás de cada posición hay necesidades que nosotros debemos contemplar para la unidad del Peronismo. La política es un arte de realizaciones, el Peronismo era el ámbito natural donde el pueblo concretaba sus anhelos y no lo debemos perder”

Y expresó: “Yo formo parte de la lista que ganó y todos deben integrarse pero tampoco podemos aceptar desplantes diciendo que ‘estamos acá pero nos debemos a los compañeros…’ Acá el que gana conduce y el que pierde acompaña, no necesitamos tantas diferencias, el tronco del Partido Justicialista es el peronismo.”

“Sabemos que debemos reorganizarnos y trabajar en post de la unidad del peronismo, ahora que vengan sectores que perdieron la elección a decirnos lo que debemos hacer no es correcto, debemos escuchar, pero deben escuchar la voz del pueblo cuando nos les dio la derecha y no tuvieron los votos necesarios para alcanzar un triunfo.”

“Como Oposición debemos buscar los caminos adecuados a través del dialogo interno y externo de cara a las elecciones en el 2019. Ahora si lo hacemos desde una Oposición ultra es un error. Toda posición inflexible ante la palabra del otro nos llevó a la derrota consecutiva.”

“Esto nos pasó porque hay personas que ignoran el sistema peronista, como debemos actuar, se creen que desde el autoritarismo vamos a lograr las cosas, y nosotros logramos las cosas desde el convencimiento.”

Sobre la división del Bloque Unidad Ciudadana en el Concejo Deliberante sostuvo: “Me parece que hay una unidad para conseguir votos en la elección y no una unidad de concepción. Todos los frentes que podamos hacer los haremos, ahora creer que el Peronismo es lo que es por todos estos sectores es no leer bien el librito”

“Ayer escuchaba a algunos compañeros decir que les parecía que era la primera vez que se leían los nombres de los candidatos, les tengo que decir, quizás por su poca trayectoria en el justicialismo lo desconocen, que nosotros entregábamos los certificados que decían secretario, vocal, y concejales del partido.”

“El Peronismo es compañero, transformador, afectuoso y el eje necesario para que cualquier sociedad se desarrolle, eso deben comprender los compañeros que vienen nuevos.”

“Yo respeto a todos los que están dentro del Consejo del Partido, creo que vamos a tener disenso, no coincidimos en muchas de las cosas que han planteado y por la minoría han venido a aceptar los cargos y se fueron porque tenían una reunión con los compañeros de su organización, una falta de respeto total a los que los convocamos, les dijimos que sería la asunción de autoridades; vinieron, agarraron el papelito y se fueron a su casa.”

“La unidad tiene que ser bajo conceptos claros y básicos, porque faltan el respeto haciendo eso. Creo que son cosas que tenemos que rever para solucionar los problemas que tiene el Partido Justicialista, el pueblo peronista nos está mirando”, insistió Omar López

Respecto a la labor del próximo año en el Consejo del Partido indicó: “Espero un 2018 con mucho trabajo para refundarlo, aunque algunos cuando miran la lista ven que somos los mismos de siempre, quiero decir que la refundación se hace con todos pero con objetivos renovados.”

“Nosotros tenemos compañeros que están trabajando en la Municipalidad y me parece bien, lo que no me parece bien es que entreguen sus principios, pero hay algunos que plantean que vos tenés que morirte de hambre y decir ‘doy la vida por Perón’, pero son estupideces que hacen desde la lírica porque cuando les tocan el bolsillo actúan de otra manera”

“Se viene un año de mucha discusión en el Peronismo y me parece bien, desde el Presidente hasta el último vocal deben hablar y plantear lo que realmente debemos hacer con el Movimiento Justicialista que tanta alegría le dio al pueblo”, finalizó López