OTRO AÑO POSITIVO PARA EL JEFE COMUNAL Y DE TODA LA TERCERA

Si hay alguien, políticamente hablando, de quien se puede decir que va a cerrar otro año con balance altamente positivo, es del primer mandatario, el jefe comunal, Néstor Grindetti.

En sus dos años al frente del municipio de Lanús, Grindetti realizó una importante cantidad de obras que fueron muy bien vistas por la mayoría de los vecinos, pero todavía no jugó el ancho de espadas, ni siquiera puso sobre la mesa el as de bastos, que los tiene reservados para los próximos dos años, en los que va a desplegar otra gran cantidad de obras públicas que terminaran de cambiarle definitivamente la cara al distrito y, que además le garantizarán un cómodo triunfo si decide ir por un segundo mandato, que es lo más probable.

Si a lo antes mencionado le sumamos que le esperan dos años con un concejo deliberante a favor, con doce concejales propios de 24, donde no encontrará oposición que le complique la toma de decisiones, también se podría asegurar que hoy el jefe comunal es imbatible y los opositores lo saben, tanto lo saben que en off muchos coinciden en decir que nadie puede ganarle la intendencia a Grindetti en el 2019, si hasta aseguran que aunque se uniera todo el peronismo de Lanús, lo cual hoy es una utopía, tampoco alcanzaría para desplazar al intendente de Cambiemos.

Pero no solo saben que Néstor Grindetti hoy tiene asegurado un segundo mandato, también son conscientes de que no hay que confrontar con el jefe porque se llevan las de perder. Se dice por los pasillos de la municipalidad que propios y ajenos “le deben favores” y quienes saben leer entre línea podrán notar que prácticamente no hay político en Lanús que lo cuestione con argumentos fuertes. Lo más duro, si se quiere, que se dijo de él en la última campaña fue: “La gente no come cemento”, como hasta cuidándose de que no se enoje.

Néstor Grindetti hoy no es solo el político más poderoso e influyente de Lanús, también lo es de la tercera y quedó bien marcado cuando días atrás, el jefe comunal, reunió en Lanús a ministros, legisladores, concejales y referentes de la tercera sección electoral para despedir el año y comenzar a proyectar el próximo 2018. Además de las reiteradas visitas de la Gobernadora Vidal y el Presidente De La Nación, Mauricio Macri a Lanús.

Lo cierto es que si el peronismo quiere recuperar Lanús, va a tener que empezar a presentar propuestas superadoras, va a tener que definir un líder y mantenerse en unidad, va a tener que empezar a animarse a hablar de Grindetti y así y todo le va a ser muy difícil recuperar la confianza de la gente, que hoy lo ve más ocupado en una batalla interna y no se lo escucha hablar de propuestas claras o diferentes para los vecinos del distrito.