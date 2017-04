PALLARES: “EN TÉRMINOS ECONÓMICOS LA SOCIEDAD NO HA VISTO PROGRESOS, POR EL CONTRARIO HA VISTO UN RETRASO.”

El Senador provincial por el Frente Renovador, José Luis Pallares conversó telefónicamente con Lanús Noticias sobre la situación económica que vive el país, en un año atravesado por las elecciones.

Pallares sostuvo: “Muchos de los pronósticos y las promesas de campaña van careciendo de sustentabilidad, a más de 15 meses de gestión no se resolvieron los principales problemas que tienen que ver con el día a día del ciudadano, como mejoras en los ingresos, el nivel de vida, la inflación, la promesa de no tarifazo, de eliminación del impuesto a las ganancias, el nuevo aumento en el servicio de gas, que empobrece el bolsillo del trabajador y trae más angustia. En términos económicos la sociedad no ha visto progresos, por el contrario ha visto un retraso.”

“Después se pueden discutir otras cuestiones que indudablemente cambiaron y hay que darle la derecha al Gobierno nacional y provincial, pero haciendo hincapié en lo que al ciudadano de a pie le interesa creo que no sólo no se han cumplido metas sino que ha habido un retraso en la esperanza de la gente y en su bolsillo.”

Respecto a la labor en el Senado manifestó: “En la gestión legislativa hay un aplanamiento, tanto a nivel nacional como provincial, nosotros sólo fuimos convocados a una sesión en lo que va del año, nos parece que están poniendo mucho más el foco en lo electoral, que en mejorar la vida de la gente.”

“Los ciudadanos esperan de los políticos, y me incluyo, mayor atención a sus problemas y menor atención a la política. Poner mayor atención a sus problemas es poner más atención en los temas legislativos que es donde se debaten y discuten normas y leyes que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente. En eso también hay una asignatura pendiente de parte del Oficialismo.”

Sobre la situación política en Lanús expresó: “Nosotros tenemos una gran expectativa en lo electoral porque creemos y estamos convencidos que la gente cuando va a votar evalúa todo lo que se relaciona con el día a día, por ejemplo la educación de sus hijos, llegar a fin de mes, que se puedan pagar los impuestos y los servicios; y la verdad que a veces por más que haya un intendente que haga obras el ánimo de la gente pone el foco en otro lugar.”

Y destacó: “El negocio electoral de Cambiemos y el Frente para la Victoria es polarizar la elección, le dicen al vecino que hay dos posibilidades, el retorno al pasado, que para nosotros fue el populismo que no le hizo ningún bien al país y por el otro lado, el liberalismo que tanto daño hizo en los sucesivos gobiernos. No queremos ni el pasado ni tampoco el ajuste, y lo que se muestra a nivel macro y micro es que estamos atravesando una etapa de ajuste que no era lo que esperaban los argentinos.”

Al concluir el Senador reflexionó sobre las próximas elecciones: “Tenemos buenas expectativas para las elecciones, creemos que haremos una elección similar a la del 2013, habrá un escenario electoral partido en tercios y el que tenga mayor protagonismo en las redes y los Medios, y pueda comunicar mejor su propuesta, los últimos 15 días va a desnivelar la grieta de tercios.”

“La sociedad confía en Sergio Massa, recuerdan cuando en el 2013 paró la re-reelección. Luego todos conocemos lo sucedido en el 2015 cuando los medios se encargaron de comunicar que había dos alternativas, y la gente fue detrás de lo que los Medios televisivos emitieron, blindados por el actual gobierno.”

“Cuando Massa salga a los Medios, ahora no lo hace porque está caminando la provincia, pero cuando salga a comunicar con Margarita Stolbizer la verdadera propuesta se volcará el escenario electoral a nuestro favor, eso lo vemos a nivel provincia y en nuestro distrito”, resaltó Pallares.