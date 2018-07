PICHETTO: “CRISTINA FERNÁNDEZ SERÁ CANDIDATA EN 2019”

El senador dijo que la ex mandataria se presentará en las elecciones del año próximo con su fuerza Unidad Ciudadana. “Si se puede llevar parte del peronismo, se lo va a llevar”, aseveró.

El senador Miguel Ángel Pichetto dijo que la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner será candidata en las elecciones de 2019 y competirá por su fuerza, Unidad Ciudadana. Además, advirtió que “se puede llevar parte del peronismo”.

También mencionó, entre los referentes del peronismo “racional”, a Sergio Massa y los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), entre otros.

“El peronismo federal tiene que tener una construcción política y un liderazgo político”, recalcó Pichetto. Y dijo: “tiene que tener candidatura para expresar esa alternativa. La ex presidenta va a ser candidata, no entiendo como algunos analistas y politólogos en Argentina no entienden eso”.”Unidad Ciudadana es el partido político y ella [Cristina] va a ser candidata por Unidad Ciudadana”, reafirmó. “Va a serlo. Y en un frente de Centro Izquierda. Si se puede llevar parte del peronismo, se lo va a llevar, pero va a ser candidata. Es casi obvio que lo va a ser, porque además están desarrollando en todo el interior Unidad Ciudadana”.

Miguel Pichetto afirmó además que Cristina Fernández de Kirchner es “la mejor opción para el Gobierno” de Macri “en términos de construcción”.

“Repetir el escenario de un esquema de polarización. No conviene que aparezca nada que pueda ser democrático, que pueda expresar ideas diferentes y que pueda ser opción dentro del proceso”, dijo el senador en una entrevista brindada a la señal A24.

Por otro lado, aseguró que “con Cristina Kirchner se podía hablar”. “Era difícil modificar la toma de decisiones, pero se podía hablar”, aseguró. “La diferencia con este gobierno es que no se debate hacia afuera. Se podía hablar hacia adentro, creo que es así como debe funcionar un gobierno. Definida la acción, el peronismo acompaña, tiene un sentido de responsabilidad. En Cambiemos hay muchas voces que hacen ruido: ¿el debate de las tarifas quién lo empezó?”.

Sobre la crisis económica actual, Pichetto manifestó que no tiene una visión apocalíptica, pero tampoco complaciente de lo que ocurre. Para el senador la gestión de Cambiemos hizo “el ajuste con la devaluación”.

“Fue el mercado. Licuó salarios, gastos, impactó sobre el poder adquisitivo de la gente y alivianó las cargas en el sector público. Ya lo hemos vivido en otras oportunidades”, describió el senador.

El legislador aseveró además que no cree que lo peor haya pasado como afirman desde el Gobierno: “No quiero tener una mirada negativa, pero algo ha ocurrido en estos últimos tiempos que determinó que el gobierno vaya al FMI. Nadie puede negar los hechos. Pensaban que con el gradualismo podían solucionar problemas estructurales. Hicieron un mal diagnóstico cuando asumieron”.