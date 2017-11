PJ LANUS: “CONVOCATORIA ABIERTA A MILITANTES Y CUADROS POLÍTICOS PERONISTAS”

POR EL RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Bajo esta consigna el presidnte del PJ local, el senador provincial Darío Díaz Pérez, junto a concejales actuales y electos de Unidad Ciudadana, dirigentes políticos y sindicales encabezaron este importante encuentro en al sede partidaria peronista.

La sede central del Partido Justicialista fue escenario una vez más del encuentro que bajo la consigna “Convocatoria abierta a militantes y cuadros políticos en resguardo y protección de la democracia” vio colmada sus instalaciones por dirigentes y militantes peronistas.

En este marco quien dió inicio fue el presidente del PJ local, el senador Darío Díaz Pérez quien, entre otros conceptos vertidos, dijo:“Este PJ de Lanús está lejos de todas las internas que corren por un carril legal y electoral y que se darán en las estructuras partidarias que corresponde. El peronismo es un integrante importante de Unidad Ciudadana que fue la herramienta electoral que permitió impulsar una lista de candidatos que da orgullo y motivos para festejar, debido a que ingresarán la misma cantidad de concejales que el oficialismo al Concejo Deliberante, pero dejamos los festejos de lado porque la patria vive una situación particular y sumamente compleja ya que se han agudizado situaciones que desestabilizan la democracia. De Vido, Amado Boudou y Luís D’Ellia son compañeros que siempre vamos a defender ante la farsa judicial que se ha montado en torno a ellos. El peronismo de Lanús no puede olvidarse de estos compañeros militantes con responsabilidades importantes. El peronismo tiene que estar movilizado porque los tiempos que vienen no son fáciles”.

A continuación dirigieron unas palabras a los cientos de militantes y dirigentes asistentes, el “Peto” Fernández de la Agrupación Néstor Kirchner; Julián Ojeda de La Corriente Peronista; Héctor “Lolo” Vélez ex concejal y dirigente de Kolina; Hérnán Lakota responsable de la Agrupación 4 de Junio; el “Colo” Hernández, el diputado provincial MC, ex titular del PAMI Región X y actual Presidente del Centro de Estudios Germán Abdala, Ismale “Turco” Alé; el Consejero Escolar, Roberto Crovella; las dirigentes gremiales de UPCN y Unión Ferroviaria integrante del Frente Sindical Ciudadano, Marcela Barberio y Verónica Del Anna, esta última es además consejera escolar electa; el concejal electo Leandro Decuzzi; los actuales concejales Mariano García y Héctor Montero; la diputada provincial Karina Nazabal y el primer concejal electo de Lanús por UC, Edgardo Depetri, quien advirtió que: “Desde el Justicialismo no especulamos mientras que hay otros que juegan en este escenario del poder con el nombre y sello del PJ y quisieron reivindicarse como propios pero Unidad Ciudadana defininió qué tipo de oposición, de liderazgo y peronismo hace falta construir ya que no se trata de convocar slogan y unidades vacias de contenido sino de pensar en qué lugar queda cada uno. Tenemos que acostumbrarnos a construir espacios colectivos desde la unidad y diversidad y sobre todo con el compromiso de aceptar y defender el pueblo” sostuvo el actual diputado nacional.

Durante el encuentro se adhirió a la marcha que se realizará el miércoles a las 17 al Congreso Nacional en defensa de la democracia y se leyó el documento que en sintonía con este acto, firmaron entre otros, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y el ex integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Dr. Eugenio Zaffaroni.

El encuentro tuvo su cierre cantando la marcha que identifica a millones de argentinos, a millones de trabajadores, la marcha peronista.

Se encontraban presentes los concejales, Luciana Augustavicius y Gustavo Magnaghi, sus pares mandato cumplido, Paola Rezano, Vanesa Orbes y Alberto Sierra, secretarios generales de difentes gremios que integran la CGT Regional Lanús Avellaneda; ex funcionarios del Municipio de Lanús, secretarios Generales de Unidades Básicas del distrito, dirigentes políticos y sociales y militantes pertenecientes a las diferentes agrupaciones que conforman el amplio espectro peronista local, entre otros.